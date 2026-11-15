Gonzalo Castillo aborda apagones y alto costo de la vida durante recorridos políticos en SDE

El aspirante presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gonzalo Castillo, durante los recorridos del fin de semana. ( CEDIDA POR EL EQUIPO DE GONZALO CASTILLO )

El aspirante presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gonzalo Castillo, realizó entre jueves y sábado recorridos y encuentros políticos en las tres circunscripciones de Santo Domingo Este, donde se reunió con seguidores, y abordó los principales problemas que afectan a las familias dominicanas, entre ellos el alto costo de los alimentos, la pérdida del poder adquisitivo, el acceso a empleos de calidad y los apagones.

En una nota compartida este domingo por su equipo político, se informó que durante los recorridos el dirigente visitó 19 localidades, donde se reunió con las estructuras territoriales del PLD, recibió muestras de apoyo y conversó sobre las principales preocupaciones de la población y los desafíos del país.

La agenda empezó el jueves 12 de noviembre en la Circunscripción 1, donde visitó Villa Duarte, Maquiteria, Los Mameyes, Los Escalones, Las Lomas y La Campana-Villa Faro.

El viernes 13 continuó en la Circunscripción 2, con encuentros en Vietnam, Katanga, Tres Brazos y Los Mina Viejo, mientras que el sábado 14 desarrolló una extensa jornada en la Circunscripción 3, que comprendió Valiente, Monte Adentro, en La Caleta; Andrés, en Boca Chica; La Estorga, en Hato Viejo; San Antonio de Guerra, San Isidro, El Almirante, Invivienda y Mendoza.

Planteamientos sobre los desafíos nacionales

Durante los encuentros, Castillo también compartió sus reflexiones sobre los principales problemas que afectan a las familias dominicanas, entre ellos el alto costo de los alimentos, la pérdida del poder adquisitivo, las dificultades para acceder a empleos de calidad y las interrupciones del servicio eléctrico.

En ese sentido, planteó la importancia de impulsar políticas económicas que fortalezcan la producción nacional, estimulen el emprendimiento y faciliten el acceso a financiamiento para productores y pequeños empresarios.

Asimismo, destacó la necesidad de enfrentar las dificultades del sector eléctrico y avanzar hacia un servicio estable de 24 horas, que permita a los hogares y negocios desarrollar sus actividades sin las limitaciones provocadas por los apagones.

Castillo sostuvo que el crecimiento económico debe traducirse en mejores condiciones de vida para la población, con servicios públicos de calidad, mayores oportunidades de desarrollo y una administración eficiente de los recursos del Estado.

Reiteró su visión de una República Dominicana donde los ciudadanos puedan progresar mediante su talento, preparación y esfuerzo, y donde los jóvenes encuentren oportunidades para desarrollar sus capacidades y alcanzar sus aspiraciones.