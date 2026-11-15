Dirigentes del PRM se suman al proyecto político de Raquel Peña en el nordeste del país

El coordinador nacional del proyecto de Raquel Peña, Adolfo Pérez, encabezó la actividad junto a dirigentes del PRM. ( CEDIDA A DIARIO LIBRE )

El proyecto político de la vicepresidenta Raquel Peña incorporó a nuevos dirigentes del Partido Revolucionario Moderno (PRM) durante una jornada de encuentros y juramentaciones en las provincias Samaná y María Trinidad Sánchez, que incluyó actividades en Nagua, Río San Juan y Cabrera.

Las actividades fueron encabezadas por el coordinador nacional del proyecto, Adolfo Pérez, acompañado de los dirigentes nacionales, Andrea Diffó, coordinadora nacional de la mujer; y el coordinador operativo, Elvin Duarte, indica una nota de prensa compartida este domingo.

Señala que en Samaná se sumaron los regidores Miguel Taveras y José Luis Reyes del municipio de Sánchez.

En Nagua se incorporó Santo Pérez como coordinador provincial. Asimismo, fueron juramentados Francisco Rodríguez, Dionel Duarte, los regidores distritales Larancuen y Denny Cruz, la comunicadora Iluminada Pérez Rubio; el dirigente Yovanny Paulino, junto a un equipo del distrito municipal de Arroyo al Medio y al encargado electoral provincial del proyecto político, Anaiky Taveras.

También se sumaron Abraham Victoria (padre), el abogado y dirigente político Tito Capellán, Franklin Medina, precandidato a director del distrito municipal de Las Gordas; Cristofer Martínez y el pastor Rafael García, coordinador del distrito municipal de San José de Matanzas.

En el municipio de Cabrera el encuentro fue organizado por la dirigente política Nereida Abreu, el regidor Lewis Méndez y la dirigente Cheimi Medina. Mientras que, en Río San Juan, fue coordinado por Yinet García, con la participación de dirigentes de la dirección municipal del partido, encabezada por su presidente, Fredy Burgos, y el exregidor Aneudis Mayi.

Durante las actividades, Pérez destacó la importancia de integrar a dirigentes con trayectoria, reconocer el trabajo de la militancia y promover nuevos liderazgos dentro de la organización política.

"Las encuestas dicen una cosa, pero la gente de todo el país dice que el 28 es de Raquel", expresó Pérez al referirse al respaldo que, según afirmó, recibe la vicepresidenta Raquel Peña en distintas provincias.

Apoyo a Raquel Peña

El dirigente también resaltó la trayectoria de Peña en el Gobierno ante los desafíos nacionales e internacionales y planteó que el 2028 debe abrir una nueva etapa para el país, con mayores oportunidades de participación y liderazgo. En ese contexto, vinculó su proyecto con la aspiración de que la República Dominicana elija por primera vez a una mujer como presidenta.

Pérez sostuvo que la unidad del PRM debe construirse a partir del reconocimiento de quienes han contribuido al crecimiento de la organización y de su incorporación a los espacios de decisión.

"En el PRM, la militancia no puede ser valorada solamente durante los procesos electorales; debe ser reconocida, respetada y tomada en cuenta todos los días. Quienes construyen un partido también merecen ser protagonistas de su futuro", manifestó Pérez.

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