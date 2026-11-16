La organización señala que el ingreso laboral promedio representa apenas el 56.7 % del costo de la canasta básica nacional. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) cuestionó este lunes que el crecimiento económico presentado por el Gobierno como uno de los principales logros de su gestión no se traduzca suficientemente en una mejoría de las condiciones de vida de las familias dominicanas, que continúan enfrentando dificultades para cubrir sus necesidades básicas debido al alto costo de la vida.

La organización opositora consideró que, después de más de seis años de gestión, las autoridades deben explicar los resultados de sus políticas económicas y presentar medidas concretas para reducir la distancia entre los ingresos laborales y el costo de los bienes y servicios esenciales.

"¿De qué sirve que la economía crezca si ese crecimiento no se traduce suficientemente en mejores condiciones de vida para las familias dominicanas?", cuestionó el partido en un comunicado.

El PLD sostuvo que el encarecimiento de los alimentos, el transporte y los servicios básicos se ha convertido en una de las principales fuentes de preocupación y malestar social, especialmente entre los hogares cuyos ingresos resultan insuficientes para cubrir sus gastos mensuales.

PLD señala diferencia entre salarios y canasta familiar

Para sustentar sus cuestionamientos, la organización citó datos del Banco Central de la República Dominicana que establecen que, en octubre de 2026, el costo de la canasta básica familiar nacional alcanzó los RD$50,255.05 mensuales.

En contraste, el Sistema de Indicadores Sociales de la República Dominicana (SISDOM), del Ministerio de Hacienda y Economía, registra un ingreso laboral promedio mensual de RD$28,517.55 para 2025.

Según el análisis presentado por el PLD, esa remuneración representa apenas el 56.7 % del costo de la canasta familiar, con una diferencia de RD$21,737.50 mensuales.

La organización explicó que, tomando como referencia ambas cifras, una familia necesitaría el equivalente a 1.76 trabajadores para cubrir el costo de la canasta básica nacional.

En términos prácticos, dos trabajadores que perciban el ingreso laboral promedio señalado aportarían conjuntamente RD$57,035.10 mensuales, de los cuales quedarían RD$6,780.05 después de cubrir la canasta familiar.

El partido aclaró que esta comparación utiliza el ingreso laboral individual de 2025 y el costo de la canasta de octubre de 2026, por lo que no constituye una medición contemporánea del ingreso total de los hogares.

Asimismo, citó una investigación difundida en octubre de 2026 por investigadores de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), que estimó en RD$24,169 la mediana del ingreso laboral mensual correspondiente a 2025.

Con esa remuneración, señaló, dos trabajadores reunirían RD$48,338 mensuales, una cantidad inferior al costo de la canasta básica de octubre de 2026.

De acuerdo con el PLD, este escenario evidencia las dificultades económicas que enfrentan los hogares que dependen de un solo trabajador, las madres que sostienen solas a sus hijos y las familias con ingresos inferiores al promedio.

Cuestiona resultados de la política económica

El partido opositor sostuvo que el Gobierno debe explicar por qué, pese al crecimiento económico, una parte de la población continúa enfrentando dificultades para cubrir sus necesidades.

Recordó que, desde agosto de 2020, las autoridades han destacado el crecimiento de la economía, la creación de empleos y los aumentos salariales como indicadores de los avances de su administración.

Sin embargo, consideró que el principal problema sigue siendo la capacidad de los ingresos para financiar los gastos de las familias.

El PLD reconoció que factores internacionales, como el encarecimiento del petróleo, los conflictos internacionales y las alteraciones de las cadenas de suministro, inciden sobre la inflación en la República Dominicana.

No obstante, sostuvo que estas circunstancias no eximen al Gobierno de aplicar políticas públicas para enfrentar sus consecuencias.

Cita encuestas sobre el malestar económico

Como parte de sus argumentos, el PLD citó los resultados de varias encuestas que reflejan la preocupación de los ciudadanos por su situación económica.

Indicó que una encuesta de ACD Media, realizada en julio de 2026, encontró que el 62 % de los consultados mencionaba el alto costo de la vida entre los tres principales problemas nacionales.

Asimismo, señaló que la encuesta RD Elige de septiembre de 2026 identificó el costo de la vida como la principal preocupación individual de los hogares, con un 24.7 % de las respuestas.

Los bajos salarios ocuparon el segundo lugar, con un 16 %, mientras que el desempleo se situó en el tercero, con un 9.5 %.

En conjunto, estas tres preocupaciones económicas representaron el 50.2 % de las respuestas sobre el principal problema familiar.

El partido agregó que, según esa misma encuesta, el 62.8 % de los consultados calificó como mala la situación económica del país.

Pide evaluación pública y medidas concretas

Ante este panorama, el PLD solicitó al Gobierno presentar una evaluación pública de los resultados de su política económica, especialmente en materia de ingresos laborales y costo de la vida.

La organización considera que las autoridades deben establecer qué proporción de los hogares dominicanos dispone de ingresos suficientes para cubrir su respectiva canasta básica familiar y cuántas familias necesitan dos o más trabajadores para financiar sus necesidades esenciales.

También pidió explicar cuáles medidas se adoptarán para mejorar los ingresos laborales reales, particularmente entre los trabajadores de menores remuneraciones.

Además, reclamó información sobre los resultados de las políticas dirigidas a reducir el costo de los alimentos, el transporte y otros bienes y servicios esenciales.

El partido planteó que el Gobierno debe establecer metas verificables para garantizar que el crecimiento económico se traduzca en mejoras sostenidas del poder adquisitivo de las familias.

Finalmente, la organización sostuvo que el crecimiento del producto interno bruto (PIB) no debe ser el único indicador utilizado para evaluar los resultados de la política económica.