El vicepresidente del PRM, Deligne Ascención, en una imagen de archivo. ( CEDIDA POR EL PRM )

El vicepresidente ejecutivo del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Deligne Ascención, calificó de "conversaciones normales" los intercambios entre la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, y la exvicepresidenta Milagros Ortiz Bosch, al considerar que entre los dirigentes políticos pueden surgir diferencias de criterios.

"No me atrevería a utilizar el término dimes y diretes", expresó Ascención al referirse a los intercambios entre ambas dirigentes, a quienes definió como dos mujeres que honran y prestigian a la sociedad dominicana.

El dirigente habló con la prensa este lunes, luego de concluir una reunión interna del partido, en medio de los recientes cruces de declaraciones entre dirigentes y equipos vinculados a los proyectos presidenciales que comienzan a tomar forma dentro de la organización de cara a las elecciones de 2028.

Ascensión sostuvo que las diferencias de criterios son propias de un partido con cientos de miles de dirigentes y millones de militantes, pero insistió en que cualquier desacuerdo relacionado con la vida institucional de la organización debe tratarse a través de sus organismos y canales correspondientes.

En ese sentido, aclaró que el llamado que había hecho anteriormente a la dirigencia para mantener la prudencia no estaba dirigido específicamente a Raquel Peña ni a Milagros Ortiz Bosch, sino que tenía un alcance general.

"No es que tengamos ninguna situación interna. Es propio de la vida de un partido (...) es natural que se puedan tener distintos enfoques, pero un solo compromiso, que es el de trabajar en beneficio de la República Dominicana", manifestó.

El vicepresidente ejecutivo del PRM agregó que la organización cuenta con espacios institucionales para que sus dirigentes expresen sus posiciones y diferencias.

También indicó que los organismos nacionales, la Dirección Ejecutiva y las estructuras territoriales se mantienen en reuniones permanentes.

Protocolo para las aspiraciones

Sobre las reglas que regularán la competencia interna de cara al próximo proceso electoral, Ascención informó que esperan recibir el próximo jueves el documento elaborado por una comisión designada para esos fines.

Explicó que la comisión deberá entregar el protocolo durante la reunión de la Dirección Ejecutiva, para que sus integrantes lo analicen y procedan a aprobarlo, con el propósito de incorporarlo al reglamento que regirá el proceso de primarias internas de la organización.

El dirigente también llamó a los aspirantes a mantener el trabajo político y la concordia dentro del partido, así como a continuar con el proceso de inscripción y verificación de sus militantes.

"Mantener el trabajo, la cedulación hoy es vital para el sistema de partido político, el Verifícate para nosotros los perremeístas y mantener la concordia, la unidad de propósito y todo lo que nos une", expresó.

Ascención exhortó a preservar la unidad del PRM y continuar acompañando la gestión del presidente Luis Abinader.