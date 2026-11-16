FP exige al Gobierno concluir Ciudad Esperanza para damnificados del incendio en Barahona

Varios damnificados recibieron ayuda tras el incendio que afectó sus viviendas. ( FOTOS CEDIDAS POR LA FUERZA DEL PUEBLO )

Mientras las familias afectadas por el voraz incendio que redujo a cenizas decenas de viviendas en los barracones de Javid enfrentan la incertidumbre de no saber dónde vivirán en los próximos meses, la Fuerza del Pueblo (FP) emplazó al Gobierno a concluir el proyecto habitacional Ciudad Esperanza como respuesta definitiva a la tragedia.

La dirigente de la Dirección Política de la organización opositora, Noris Medina, puso sobre la mesa las preocupaciones de los damnificados, quienes, pese a recibir asistencia gubernamental, desconocen qué ocurrirá cuando se agoten los tres meses de alquiler destinados a los inquilinos y los seis meses contemplados para los propietarios.

Medina planteó que la entrega de alimentos, electrodomésticos y otros artículos del hogar, aunque necesaria, resulta insuficiente frente a la magnitud del problema habitacional que dejó el incendio del pasado miércoles 11 de noviembre en el sector Palmarito.

La dirigente recordó que la historia amenaza con repetirse, al hacer referencia al incendio ocurrido en 1999, cuando algunas de las familias perjudicadas permanecieron durante varios años alojadas en las instalaciones conocidas como el «mercadito», hasta ser reubicadas en la primera etapa del proyecto habitacional.

Reclama al Gobierno acelerar la construcción

Medina exigió a las autoridades disponer el pago de las cubicaciones pendientes a los ingenieros encargados de Ciudad Esperanza y acelerar los trabajos de construcción, al considerar que el complejo representa una alternativa para evitar que los damnificados permanezcan durante años en condiciones de provisionalidad.

El proyecto habitacional contempla una inversión estimada de RD$1,868,674,884.46 y una superficie de construcción de 35,648.64 metros cuadrados.

La obra está concebida para albergar 400 apartamentos, distribuidos en 21 edificios de 16 unidades habitacionales y otros ocho edificios de ocho apartamentos, además de estacionamientos, calles internas, aceras y áreas verdes.

"En la Fuerza del Pueblo valoramos lo que hasta ahora se hace desde el Gobierno para asistir a las familias damnificadas con alimentos y con la entrega de los electrodomésticos que perdieron. Sin embargo, para nuestro partido lo esencial son las viviendas que se construyen como solución habitacional definitiva para estas familias", expresó Medina.

El drama de los damnificados trasciende las ayudas

Las declaraciones fueron ofrecidas durante una jornada de asistencia social encabezada por dirigentes de la Fuerza del Pueblo, quienes se trasladaron hasta los barracones de Javid para escuchar las inquietudes de las familias y distribuir alimentos cocidos y artículos de primera necesidad.

Durante la actividad fueron entregados productos de higiene personal, ropa para hombres, mujeres y niños, sábanas, toallas, leche, jugos, galletas, pañales, papel higiénico y toallas húmedas, entre otros insumos.

Los dirigentes compartieron un almuerzo con los damnificados, mientras escuchaban los testimonios de quienes, en cuestión de horas, quedaron despojados de sus viviendas y pertenencias.

Las prendas de vestir fueron depositadas en una iglesia del sector para su distribución, mientras que los demás productos fueron entregados a los afectados.

En la jornada participaron Noris Medina, Rafael Mendoza, presidente municipal de la organización; Érica Tavárez; los regidores Liseydy Báez y Marino Pérez, así como Luis Manuel Báez, miembro de la Dirección Central, entre otros dirigentes.

La Fuerza del Pueblo insistió en que la intervención gubernamental no puede agotarse en la entrega de ayudas y el pago provisional de alquileres, mientras permanece sin respuesta la principal interrogante de los damnificados: ¿dónde vivirán cuando termine la asistencia temporal del Estado?