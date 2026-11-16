Foto de archivo del expresidente de la República, Hipólito Mejía. ( ARCHIVO )

El expresidente de la República Hipólito Mejía se pronunció este lunes sobre la denuncia de la vicepresidenta Raquel Peña, quien aseguró que se ha orquestado una campaña de descrédito en su contra en medio de sus aspiraciones a la Presidencia del país.

Mejía manifestó que no conoce en su totalidad las declaraciones de Peña. Sin embargo, sostuvo que quienes incursionan en la política deben estar conscientes de que están expuestos a señalamientos.

"El que se mete en esto no puede tener la piel muy sensible. Aquí hay leña por todos lados. El que se meta en política tiene que tener la piel dura, porque dicen cosas (...) Y a eso no se le puede hacer caso: a palabras necias, oídos sordos", expresó Mejía al ser abordado por periodistas.

Asimismo, el exmandatario dijo respetar los planteamientos de Peña, al considerar que tiene derecho a pronunciarse y que forma parte de un partido democrático.

Denuncias de Raquel Peña

Las declaraciones de Mejía se producen cinco días después de que Raquel Peña afirmara que continúa en la contienda por la candidatura presidencial y que no piensa retirarse silenciosamente.

"Yo no necesito bajarte a ti para subir yo", declaró la vicepresidenta durante una entrevista en un programa matutino de televisión, en referencia a las rivalidades en el escenario político.

Peña también denunció la existencia de una campaña de descrédito en su contra y aseguró que desde el Palacio Nacional se tenía conocimiento previo de los ataques, en medio de los señalamientos surgidos a raíz del escándalo del Seguro Nacional de Salud (Senasa).

Durante la entrevista, la vicepresidenta no identificó a los responsables de la supuesta campaña.