Leonel Fernández propone ampliar inversiones de la diáspora dominicana en el país

Leonel Fernández durante un encuentro celebrado este domingo en el Beverly Hills Manor, en El Bronx, Nueva York. ( CEDIDA A DIARIO LIBRE. )

El expresidente Leonel Fernández propuso ampliar la participación de los dominicanos residentes en el exterior en proyectos de inversión y desarrollo de la República Dominicana, al considerar que existen nuevas oportunidades en sectores como vivienda, infraestructura, salud y exportaciones.

"Hay un mundo de oportunidades que se nos está abriendo, que no teníamos antes", expresó Fernández durante un encuentro con más de 300 representantes de organizaciones comunitarias, empresariales, profesionales y culturales de la diáspora dominicana, celebrado este domingo en Nueva York.

El presidente de la Fuerza del Pueblo sostuvo que la relación con los dominicanos en el exterior debe ir más allá del envío de remesas y facilitar mecanismos para que puedan invertir en el país, aportar sus conocimientos y participar en proyectos nacionales.

Durante su intervención, reconoció los cambios económicos y sociales experimentados por la República Dominicana en las últimas décadas, aunque señaló que persisten dificultades relacionadas con la pobreza, la desigualdad, los apagones, el acceso al agua potable, la educación, la salud y la seguridad ciudadana.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/16/whatsapp-image-2026-11-16-at-124029-pm-dbfde240.jpeg El encuentro celebrado este domingo en el Beverly Hills Manor, en El Bronx, Nueva York. (CEDIDA A DIARIO LIBRE.)

Oportunidades identificadas

Entre las oportunidades que identificó, mencionó la construcción de viviendas para enfrentar el déficit habitacional, que estimó en alrededor de un millón de unidades. Para ello, planteó que el Estado aporte terrenos mediante un mecanismo de bono tierra y establezca garantías que incentiven la inversión.

También propuso incorporar a profesionales dominicanos residentes en Estados Unidos a proyectos de infraestructura pública, entre ellos un sistema ferroviario de carga y pasajeros que conectaría importantes regiones productivas del país.

En el área comercial, consideró necesario ampliar la entrada de productos agropecuarios dominicanos al mercado estadounidense, especialmente a bodegas y supermercados administrados por compatriotas.

Fernández también planteó cambios en el sistema de seguridad social para mejorar los servicios de salud y las pensiones, y cuestionó que los fondos de pensiones financien grandes proyectos mientras los trabajadores enfrentan dificultades para adquirir una vivienda.

Juramentación en Nueva York

Como parte de su agenda política, el exmandatario encabezó la juramentación de más de 700 nuevos integrantes de la Fuerza del Pueblo, durante un acto celebrado en el complejo Taíno Towers, en Manhattan.

La actividad reunió a dirigentes, militantes y simpatizantes de la organización política y forma parte de sus esfuerzos de crecimiento entre los dominicanos residentes en Estados Unidos.

En el encuentro con la diáspora también participaron el asambleísta estatal George Álvarez, la jueza Fiordaliza Rodríguez y representantes de asociaciones de bodegueros de Nueva York, entre ellos Frank Marte y Radhamés Rodríguez.

La agenda de Fernández incluyó, además, su participación en la conferencia "El poder de las alianzas", en el Hackensack Performing Arts Center, en Nueva Jersey, como parte de su visita a Estados Unidos, que contempla actividades académicas e institucionales en Boston, Nueva York y Nueva Jersey.