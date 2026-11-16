Los proyectos perremeístas encendieron el fin de semana

Carolina Mejía y Dío Astacio durante actos políticos este fin de semana en Santo Domingo. ( JUAN GUIO-ESTARLIN ROSA/DIARIO LIBRE )

Los movimientos por la candidatura presidencial del Partido Revolucionario Moderno (PRM) para las elecciones de 2028 tomaron fuerza el fin de semana, con actividades de respaldo a los proyectos de David Collado y Carolina Mejía, principalmente en Santo Domingo Este.

El alcalde de ese municipio, Dío Astacio, formalizó su integración al proyecto presidencial de Collado, con el respaldo de una estructura política que, según informó, está integrada por 153 coordinadores territoriales, regidores, presidentes zonales y aspirantes a diputados y regidores.

La actividad se celebró en el Club Calero, en Villa Duarte, y reunió a cientos de dirigentes y militantes del PRM, entre ellos alcaldes, legisladores y representantes de distintas estructuras de la organización.

Astacio justificó su respaldo al ministro de Turismo por su trayectoria y capacidad de gestión.

Mencionó su paso por el Congreso Nacional, la Alcaldía del Distrito Nacional y su actual responsabilidad al frente del Ministerio de Turismo.

Collado no asistió

Collado no asistió al encuentro. Astacio explicó que el funcionario tiene compromisos con la ley que le impiden participar en ese tipo de actividades políticas.

Según La Ley 41-08 de Función Pública, un funcionario designado no puede participar en actos políticos.

Carolina amplía su equipo

Mientras que el proyecto de Carolina Mejía encabezó actividades para fortalecer su estructura política.

El sábado juramentó a la diputada Dellys Féliz, conocida como Mamá Dellys, y a su equipo en Santo Domingo Este.

La legisladora explicó que decidió respaldar a Mejía porque considera que representa una oportunidad para que el país sea gobernado por primera vez por una mujer.

También expresó que ve en su proyecto la posibilidad de dar continuidad al trabajo del presidente Luis Abinader.

Carolina resaltó la trayectoria de la diputada en los barrios y el liderazgo de su esposo, Domingo Batista, quien fue alcalde de Santo Domingo Este en tres ocasiones.

En tanto que, el dirigente perremeísta Adán Peguero aseguró que Mejía obtendría más del 70 % de los votos en una convención interna en Santo Domingo Este y alrededor del 60 % a nivel nacional.

Comando de salud

La aspirante presidencial también encabezó la juramentación del Comando Nacional de Salud de su proyecto C-28. Durante el encuentro planteó reformar instituciones del sector que realizan funciones similares, ampliar a 14 horas diarias los servicios de atención primaria y reducir la burocracia para obtener medicamentos de alto costo.

A esos planteamientos agregó la necesidad de aumentar la seguridad en los hospitales y contar con más especialistas en cuidados intensivos.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/16/101d3142-51f4-49a7-80f8-decc5950298e-358c969a.jpg Adolfo Pérez, coordinador del proyecto de Raquel Peña, durante un acto en el nordeste. (CEDIDA POR EL EQUIPO POLÍTICO DE RAQUE PEÑA)

Raquel Peña

De su lado, el equipo de la vicepresidenta Raquel Peña, quien confirmó sus aspiraciones presidenciales, amplió su estructura política en la región nordeste.

Adolfo Pérez, coordinador nacional del proyecto, encabezó juramentaciones en las provincias Samaná y María Trinidad Sánchez, con actividades en Nagua, Río San Juan y Cabrera.

"Las encuestas dicen una cosa, pero la gente de todo el país dice que el 28 es de Raquel", expresó Pérez al referirse al respaldo que, según afirmó, recibe la vicemandataria.

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Harolyn Gavilán Periodista dominicana. Egresada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD)