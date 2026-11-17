La denuncia fue presentada por Rafael Alburquerque, exvicepresidente de la República y miembro de la Dirección Política de la FP, durante una rueda de prensa en la Casa del Pueblo Johnny Ventura. ( CEDIDA POR LA FUERZA DEL PUEBLO )

La Fuerza del Pueblo (FP) pidió este martes a la Cámara de Cuentas realizar una auditoría especial al programa Supérate, para examinar las incorporaciones de beneficiarios, los desembolsos y los mecanismos de control. También pidió a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) investigar las actuaciones que pudieran tener relevancia penal.

El partido opositor denunció la incorporación de 700,000 beneficiarios a los programas Aliméntate y Bonogás, mediante la Resolución Administrativa 003-2022, del 12 de abril de 2022. Según sus cálculos, la medida representa un costo anual de 8,196 millones de pesos para el Estado.

La denuncia fue presentada por Rafael Alburquerque, exvicepresidente de la República y miembro de la Dirección Política de la FP, durante una rueda de prensa en la Casa del Pueblo Johnny Ventura. Estuvo acompañado por Fernando Caamaño, secretario de Seguridad Social de la organización, y los vicesecretarios Daniel Fernández, Van Elder Espinal y Fernando Reyes.

Alburquerque explicó que la resolución dispuso la incorporación de 300,000 hogares al programa Aliméntate y otros 400,000 beneficiarios al Bonogás. Cuestionó que se incluyeran hogares que todavía no habían sido categorizados por el Sistema Único de Beneficiarios (Siuben), cuya clasificación, según denunció, se realizaría después de su incorporación.

"¡Pusieron la carreta delante de los bueyes! Primero incorporar, y después evaluar", expresó el dirigente opositor, quien sostuvo que el Siuben era el organismo legalmente facultado para identificar y categorizar los hogares pobres del país.

Cuestiona el Bono Navideño

El exvicepresidente también cuestionó la Resolución 071-2026, del pasado 21 de octubre de este año, relativa al Bono Navideño. Según afirmó en una nota de prensa, esta contempla identificar beneficiarios, distribuir tarjetas y elaborar nóminas de depósito, dejando al margen al Siuben de las funciones que le corresponden en la identificación y categorización de los hogares pobres.

En relación con ese programa, Alburquerque indicó que entre 2020 y 2025 las autoridades anunciaron bonos navideños por más de 19,000 millones pesos. A esa cantidad sumó los 4,000 millones de pesos contemplados para el programa en el proyecto de Presupuesto General del Estado de 2027, lo que elevaría el monto a más de 23,000 millones de pesos.

El dirigente cuestionó cuáles mecanismos se utilizaron para certificar que los beneficiarios cumplían con los criterios de pobreza y reclamó que se presenten las evaluaciones socioeconómicas del Siuben.

Denuncia uso clientelar de ayudas

Alburquerque aclaró que la Fuerza del Pueblo no se opone a los programas sociales ni a los subsidios dirigidos a proteger a las familias vulnerables.

Recordó que entre 2004 y 2012 se desempeñó como coordinador del Gabinete de Política Social y que participó en la creación y desarrollo del sistema de protección social durante los gobiernos del presidente Leonel Fernández.

Sin embargo, sostuvo que desde 2022 la organización ha denunciado lo que considera un "uso indebido" de los recursos destinados a la protección social y advirtió sobre la expansión de los padrones de beneficiarios, el aumento de las asignaciones presupuestarias y la falta de transparencia.

"Lo que denunciamos y rechazamos es el uso y abuso de los recursos públicos con fines clientelares y electorales", manifestó.

Durante la rueda de prensa, Alburquerque también acusó al Partido Revolucionario Moderno (PRM) y a su Gobierno de utilizar las necesidades de la población para favorecer intereses políticos y particulares.

"Los subsidios deben servir para combatir la pobreza, no para comprar voluntades ni convertir las necesidades del pueblo en instrumento de manipulación política", expresó.

El dirigente insistió en que las ayudas deben llegar a los hogares que cumplan los requisitos establecidos y que la ampliación de los registros de beneficiarios no sustituye los procedimientos de evaluación socioeconómica.

"La pobreza no se combate abultando discrecionalmente los padrones. Hay que demostrar que las ayudas llegan a quienes cumplen con los requisitos establecidos en la norma legal. La bonocracia no puede sustituir la política de protección social", advirtió.

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