El presidente de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández. ( FOTO CEDIDA POR LA FUERZA DEL PUEBLO )

El expresidente Leonel Fernández, líder de la Fuerza del Pueblo (FP), dedicó este martes su espacio de recomendaciones literarias al libro "Hacerse oír", escrito por Eduardo "Yayo" Sanz Lovatón, dirigente del oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM) y ministro de Industria, Comercio y Mipymes.

Fernández destacó la trayectoria intelectual y política del funcionario, con quien mantiene diferencias partidarias, y valoró el contenido de una obra que recoge dos décadas de reflexiones sobre la democracia, la participación ciudadana y el ejercicio del poder.

En su habitual Martes de Lectura, el también exmandatario describió a Sanz Lovatón como un "destacado abogado, académico y servidor público", indica una nota de prensa.

Contexto político

El gesto adquiere relevancia por la procedencia política de ambos dirigentes. Fernández encabeza un partido de oposición al Gobierno, mientras Sanz Lovatón forma parte de la dirección política del PRM y ocupa una posición ministerial.

Aun con esas diferencias, el expresidente centró su comentario en las ideas desarrolladas por el autor y en su interés por la participación política de las nuevas generaciones.

"Hacerse oír" aborda asuntos relacionados con la gobernabilidad, la igualdad de oportunidades, la solidaridad, los liderazgos y los modelos de desarrollo, según explicó Fernández.

El exmandatario también resaltó el carácter testimonial de la obra y la manera en que Sanz Lovatón expone su vinculación con la actividad política.

"Confiesa su pasión por la política y destaca el carácter protagónico de la juventud en cuestionarse el destino nacional", expresó Fernández.

Señaló, además, que el autor se identifica con los jóvenes que participan en organizaciones de la sociedad civil, partidos políticos y espacios académicos, motivados por ideales de justicia e igualdad.

La publicación de Sanz Lovatón lleva por título completo "Hacerse oír: Dos décadas de ideas, convicciones y camino político". Fue puesta en circulación el 22 de julio de 2026, durante una actividad que reunió a representantes del Gobierno, dirigentes políticos y otras personalidades.