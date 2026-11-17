Las aspiraciones presidenciales de la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, han generado opiniones favorables entre algunos ciudadanos, quienes consideran que tiene derecho a buscar la candidatura.

Algunos entrevistados por un equipo de Diario Libre, entienden que su experiencia como vicemandataria y el trabajo realizado durante su gestión podrían respaldar una eventual candidatura por el Partido Revolucionario Moderno (PRM) para dirigir los destinos del país.

Entre quienes favorecen las aspiraciones de Peña figura Rina Luciano, auxiliar de enfermería, quien destacó el trabajo realizado por la mandataria junto al presidente Luis Abinader, durante los seis años que llevan frente al Gobierno.

"Está haciendo un buen trabajo, puedo votar por ella", expresó.

De su lado, Pedro Abreu, actor, consideró que la vicepresidenta, como ciudadana dominicana y mayor de edad, tiene derecho a aspirar a la presidencia, especialmente por la experiencia acumulada durante sus dos períodos como segunda al mando del Poder Ejecutivo.

No obstante, señaló que primero tendría que conseguir el respaldo de su organización política y de los ciudadanos.

"Estamos en que su partido primero la apoye, cosa que yo personalmente dudo, y luego que la ciudadanía valore lo que ella ha hecho como vicepresidenta, que le permita entonces dirigir los destinos de este país, que cada vez está más complicado", manifestó.

Antonio Tejeda, encargado de una carnicería, también consideró que todos los ciudadanos tienen derecho a aspirar a la presidencia, por lo que calificó como acertada la posibilidad de que Peña busque esa posición.

"Sería una buena decisión de ella tomar la medida de ser presidenta, de aspirar a la presidencia de la República. Ella ha hecho un buen trabajo", sostuvo.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/17/17112026-ciudadanos-opinan-sobre-raquel-pena-como-presidente-luduis-tapia1-0161fb95.jpg Antonio Tejeda respalda las aspiraciones presidenciales de la vicepresidenta Raquel Peña. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/17/17112026-ciudadanos-opinan-sobre-raquel-pena-como-presidente-luduis-tapia2-c88b8a69.jpg Ana Reynoso quiere que una mujer ocupe la presidencia de la República. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/17/17112026-ciudadanos-opinan-sobre-raquel-pena-como-presidente-luduis-tapia3-2a19c18b.jpg Rina Luciano destacó el trabajo realizado por Raquel Peña como vicepresidenta. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/17/17112026-ciudadanos-opinan-sobre-raquel-pena-como-presidente-luduis-tapia4-795bbdb5.jpg Pedro Abreu considera que el principal reto de la vicepresidenta Raquel Peña es conseguir el respaldo de su partido. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) ‹ ›

Asimismo, la ama de casa, Ana Reynoso, manifestó su respaldo a la posibilidad de que Peña aspire a la presidencia, al considerar que ha llegado el momento de que una mujer ocupe esa posición.

"Para mí está bien. Y está bien ahora que pongan una hembra, todos los que han sido han sido varones. Le toca a una mujer ahora", expresó.

Los presidenciables del PRM

La vicepresidenta no es la única dirigente del PRM que aspira a encabezar la boleta presidencial de esa organización para las elecciones de mayo de 2028.

Además de Raquel Peña, actualmente en la contienda interna participan el ministro de Turismo, David Collado; la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía; el titular del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa), Wellington Arnaud; y el director del Instituto Dominicano de Telecomunicaciones (Indotel), Guido Gómez Mazara.

Será en octubre del 2027 cuando se defina quién encabezará la boleta presidencial del PRM para sustituir al presidente Luis Abinader, quien no puede optar por una nueva reelección.