Imagen de archivo del exministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, durante una audiencia del juicio preliminar en el que fue procesado por presunta corrupción. ( ARCHIVO/DIARIO LIBRE )

El exministro de Educación y miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Melanio Paredes, afirmó que Gonzalo Castillo es víctima de persecución política por parte del Gobierno del presidente Luis Abinader, luego de que el Ministerio Público apelara la decisión judicial que lo favoreció con un auto de no ha lugar en el caso Calamar.

Paredes, quien también es vocero del aspirante presidencial peledeísta, sostuvo que las autoridades buscan mantener abierto el proceso penal contra Castillo a pesar de que, según su interpretación, ha transcurrido el plazo legal para conocerlo.

Durante una entrevista en el programa Objetivamente, transmitido por Teleradioamérica y conducido por Héctor Linares, Osvaldo Santana y Orión Mejía, el dirigente político aseguró que el expediente ha permanecido durante seis años en distintas fases procesales.

A su juicio, esa duración constituye una razón para declarar extinguida la acción penal.

Paredes también cuestionó que la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional aplazara hasta el 11 de enero de 2027 la audiencia para conocer el recurso presentado por el Ministerio Público.

Consideró que la prolongación del proceso mantiene a Castillo sometido a una acusación penal mientras desarrolla sus aspiraciones presidenciales dentro del PLD.

El dirigente calificó, además, como una coincidencia que el lunes 16 de noviembre, mientras se celebraba la audiencia del caso, el presidente Abinader abordara el tema de la corrupción durante su encuentro con la prensa denominado La Semanal.

Paredes vinculó ambos acontecimientos con su denuncia de persecución política, aunque no presentó pruebas de una coordinación entre el Poder Ejecutivo y el Ministerio Público.

El recurso contra el no ha lugar

El 29 de mayo de 2026, la jueza Altagracia Ramírez, del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, dictó un auto de no ha lugar a favor de Gonzalo Castillo y del exministro administrativo de la Presidencia José Ramón Peralta.

La magistrada concluyó que los elementos probatorios presentados por el Ministerio Público no justificaban enviarlos a juicio de fondo.

El órgano acusador apeló esa decisión con el objetivo de que sea revocada y ambos exfuncionarios enfrenten un juicio.

La primera audiencia de apelación, celebrada el 16 de noviembre, fue aplazada debido a problemas en las notificaciones de los recursos a las partes involucradas.

La titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz, confirmó que algunas defensas y querellantes no habían recibido todos los documentos correspondientes.

La corte fijó la continuación del proceso para el 11 de enero de 2027.

En el mismo expediente, el exministro de Hacienda Donald Guerrero y otros acusados fueron enviados a juicio de fondo, por lo que su situación procesal es distinta de la de Castillo y Peralta.