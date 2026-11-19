Los partidos de oposición sospechan que el Gobierno está utilizando los programas sociales con fines clientelares y proselitistas, por lo que respaldaron la solicitud de una auditoría a Supérate para investigar la incorporación de cientos de miles de beneficiarios que, según denuncian, no habrían sido evaluados previamente para determinar si realmente necesitan las ayudas.

Los cuestionamientos del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y la Fuerza del Pueblo (FP) se producen después de que esta última organización solicitara a la Cámara de Cuentas una auditoría al programa Supérate y a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) investigar posibles irregularidades en su gestión.

A propósito de esa denuncia, el vicepresidente del PLD, Yván Lorenzo, consideró necesario que la Cámara de Cuentas examine el manejo de los recursos destinados a las ayudas sociales y cuestionó que el Gobierno pretenda incorporar a 700,000 personas a esos programas mientras, según dijo, se proclama que el país tiene hambre cero.

El dirigente peledeísta aclaró que el PLD no se opone a que las familias necesitadas reciban asistencia estatal, pero acusó al Gobierno de pretender utilizar las nuevas incorporaciones para supuestamente obtener rentabilidad política.

"Ahora quieren ir a la campaña con el dinero de Supérate incorporando 700,000 botellas o ciudadanos que solo es para rentabilidad política", expresó Lorenzo, quien consideró "inaceptable" que se destinen recursos públicos a personas que no necesariamente necesitan las ayudas.

Reacción de los partidos

En la misma línea, el diputado peledeísta Charlie Mariotti manifestó su respaldo a la auditoría y dijo que existe "una alta sospecha" de que los programas sociales estén siendo utilizados con fines clientelares, mientras numerosas familias atraviesan dificultades económicas.

Mariotti sostuvo que el Sistema Único de Beneficiarios fue concebido para garantizar que los subsidios llegaran a las personas que realmente los necesitaran, no para mantenerlas indefinidamente dentro de los programas.

"Lamentablemente ahora con fines clientelares, con fines proselitistas, eso se ha pervertido bastante", afirmó el legislador, quien consideró que el dinero de las ayudas debe dirigirse a los hogares que cumplan con los criterios.

Por su parte, Javier Ubiera, delegado técnico de la Fuerza del Pueblo ante la Junta Central Electoral, explicó que la denuncia de su organización se sustenta en que las incorporaciones se habrían realizado primero y las evaluaciones socioeconómicas después, un procedimiento que, según afirmó, se viene aplicando desde 2022.

El dirigente opositor insistió en que no existe una oposición a los programas sociales, sino a que se incorporen personas sin comprobar previamente si reúnen las condiciones.

También señaló que la solicitud busca que los organismos de control determinen si hubo incumplimientos legales y posibles responsabilidades penales.

Con estos señalamientos, los dirigentes de ambas organizaciones opositoras coinciden en reclamar que se investigue la selección de los beneficiarios y el destino de los recursos públicos destinados a la protección social.

Supérate responde a Fuerza del Pueblo

La titular de la Dirección de Desarrollo Social Supérate, Mayra Jiménez, rechazó ayer la denuncia del partido Fuerza del Pueblo sobre la presunta incorporación irregular de beneficiarios a los programas sociales que administra. Jiménez explicó a Diario Libre que el Sistema Único de Beneficiarios (Siuben) se encarga de depurar los registros y determinar cuáles personas cumplen con los requisitos para recibir las ayudas. "Por lo tanto, es un proceso que se ha hecho de manera transparente", aseguró.