La Fuerza Nacional Progresista (FNP) anunció este jueves que trabaja en la presentación de una iniciativa legislativa popular para modificar la fórmula de fijación de los precios de los combustibles en República Dominicana, al considerar que el mecanismo vigente genera distorsiones que perjudican a los sectores más vulnerables de la población.

En una declaración pública, el partido presidido por Pelegrín Castillo planteó que la Ley 112-00 de Hidrocarburos debe ser modificada para establecer un sistema de fijación de precios más transparente, equilibrado y racional, en medio de las dificultades económicas y los escenarios de crisis internacionales.

La organización política cuestionó los márgenes de reajuste que contempla el esquema actual y sostuvo que estos afectan tanto a las familias como al desarrollo general del país.

La propuesta forma parte de un conjunto de siete áreas que la FNP considera prioritarias y en las que entiende que el Estado debe adoptar políticas previsivas, en lugar de limitarse a medidas reactivas frente a las crisis.

Incentivos y energía

Entre sus planteamientos también figura el rechazo al recargo de un 25 % dispuesto para usuarios de energía renovable que se acogen a la Ley 57-07 de incentivos a las fuentes renovables, por lo que instó a la Superintendencia de Electricidad a revisar la resolución que establece esa disposición.

La FNP consideró que el cobro contradice el objetivo de promover y democratizar el uso de las energías renovables, y anunció que presentará ante el Congreso una propuesta para extender los incentivos de esa legislación a las baterías y a los procesos de fabricación local.

Asimismo, insistió en la aprobación de un proyecto de ley de eficiencia energética y ahorro de recursos, que, según indicó, permanece pendiente desde hace más de 15 años.

El partido también pidió reconsiderar los procedimientos de implementación de la facturación electrónica, al alegar que la mayoría de las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) no están preparadas para asumirla. Como alternativa, propuso retomar la rifa fiscal y establecer un tributo único y simplificado que facilite la formalización progresiva de estos negocios.

En materia de recursos naturales, abogó por la aprobación de los marcos regulatorios de las leyes de agua y agua potable y saneamiento, al señalar problemas de contaminación, deterioro de las cuencas y deficiencias en la gestión de los recursos hídricos.

La FNP también planteó revisar las normas zoofitosanitarias tomando en cuenta la condición insular del país, así como reforzar los controles fronterizos y las capacidades nacionales de vigilancia.

Medidas en seguridad

En el ámbito de la seguridad, la organización política manifestó preocupación por lo que calificó como un flujo creciente de recursos económicos procedentes de Haití y del exterior que, según afirmó, no estaría siendo fiscalizado adecuadamente. También advirtió sobre posibles riesgos asociados a proyectos de telecomunicaciones y servicios de monedero digital.

Las propuestas fueron expuestas por Castillo, quien además es vicepresidente de la Unión de Partidos Latinoamericanos, como parte de un llamado a las autoridades a adoptar políticas de Estado frente a los desafíos económicos, energéticos, ambientales y de seguridad.