La coordinadora nacional de la Fuerza Magisterial, Adhamilka Espinal, llamó a los maestros dominicanos a salir a las calles en defensa de sus derechos y de las conquistas alcanzadas en el sector educativo, al tiempo que cuestionó la actuación de la dirigencia de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) frente al Gobierno.

De acuerdo con una nota de prensa enviada por la Fuerza del Pueblo (FP), Espinal hizo el llamado durante una asamblea de juramentación de coordinadores territoriales de la corriente magisterial de esa organización política, celebrada en Santo Domingo Norte.

"Llegó el momento de despertar. El maestro nunca se ha quedado callado. El maestro todo el tiempo ha sido combativo", manifestó la dirigente, quien exhortó a los educadores a perder el miedo y asumir un papel activo en la defensa de sus reivindicaciones.

Espinal, integrante del Comité Ejecutivo Nacional de la ADP, cuestionó las condiciones de precariedad que, según denunció, presentan numerosos planteles escolares, pese a la asignación del 4 % del producto interno bruto (PIB) a la educación.

También denunció deficiencias en la calidad de los alimentos que reciben los estudiantes en los centros educativos.

"A nuestros centros escolares llevan comida descompuesta, siguen dando la misma merienda escolar rica en carbohidratos y azúcares", afirmó.

Cuestionamientos a la ADP

La dirigente criticó los retrasos en los pagos correspondientes a la evaluación del desempeño docente y sostuvo que esta situación limita la capacidad de protesta de los educadores.

Asimismo, manifestó su desacuerdo con la decisión mayoritaria del Comité Ejecutivo Nacional de la ADP de posponer una jornada de movilización frente al Ministerio de Educación para dar una nueva oportunidad al diálogo con las autoridades.

Espinal también reivindicó las iniciativas impulsadas durante los gobiernos de Leonel Fernández para fortalecer la carrera docente y promover el ingreso al sistema educativo mediante concursos de oposición.

"El 27 es hoy, el 28 es hoy", expresó, en alusión a los trabajos de organización de cara a las elecciones de la ADP, previstas para 2027, y a los comicios municipales, congresuales y presidenciales de 2028.

Juramentación de coordinadoras

La asamblea estuvo encabezada por Josefina Pimentel, miembro de la Dirección Política y secretaria de Educación de la Fuerza del Pueblo, junto a Espinal y los dirigentes Marcos Cross y Juan Gómez.

Durante la actividad fueron juramentadas las maestras Gissela Montero y Sandra García como coordinadoras territoriales de Sabana Perdida y Villa Mella, respectivamente, mientras que Sixto Sánchez fue confirmado como enlace de la Secretaría de Educación de la organización política.

En el encuentro participaron dirigentes de la Fuerza del Pueblo en Santo Domingo Norte y los diputados Carlos Pérez y Eudy Maldonado.