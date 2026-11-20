El precandidato a la nominación presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gonzalo Castillo. ( ARCHIVO/DIARIO LIBRE )

El aspirante presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gonzalo Castillo, propuso rehabilitar los canales de riego y caminos agrícolas de Bahoruco, así como facilitar el acceso al financiamiento para recuperar la producción agropecuaria de la provincia.

Durante un recorrido político por distintas comunidades, Castillo señaló que el deterioro de los caminos vecinales e interparcelarios, las deficiencias en los sistemas de riego y la falta de agua dificultan las actividades agrícolas y afectan los ingresos de los productores.

Entre sus propuestas incluyó la construcción de los canales de riego vinculados a la presa de Monte Grande, con el objetivo de garantizar el suministro de agua a más de 500,000 tareas agrícolas de las provincias Barahona, Bahoruco e Independencia.

El dirigente también planteó ampliar la asistencia técnica y desarrollar proyectos agroindustriales que permitan procesar las cosechas de café, aguacate y mango, agregar valor a la producción y reducir las pérdidas de los agricultores.

Castillo cuestionó, además, la situación del proyecto de desarrollo agroforestal impulsado durante los gobiernos del PLD, al que atribuyó la siembra de 55,000 tareas de café, 10,000 de aguacate y 5,000 de mango.

Según explicó, los productores de mango enfrentan dificultades para comercializar sus cosechas debido a una caída de las exportaciones que vinculó con la presencia de una plaga. Afirmó que algunos agricultores han optado por eliminar sus plantaciones ante las dificultades del sector.

Recorrido político por Bahoruco

Los planteamientos fueron realizados durante una agenda de 13 actividades políticas en Bahoruco, que incluyó encuentros con dirigentes y simpatizantes del PLD.

El recorrido comenzó en Tamayo, donde Castillo visitó la residencia de Santos Salvador Cuevas (Tato), miembro del Comité Central del partido. También sostuvo encuentros con Luis González Sánchez, el exsenador Manuel Paula y Frank del Valle.

La agenda incluyó actividades en Neiba, Los Ríos, Clavellinas, Villa Jaragua, Galván y Batey 4, además de una parada en el balneario Las Marías.

Durante su visita a Tamayo, el aspirante recibió el respaldo de nuevos integrantes del movimiento "Toy con Gonzalo", según informó su equipo político.

Castillo estuvo acompañado por Andrés Navarro, miembro del Comité Político del PLD y coordinador de su campaña, y Melanio Paredes, también integrante de ese organismo y responsable de la coordinación del proyecto presidencial en las provincias del sur del país.