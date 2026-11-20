Luis Delgado, secretario electoral del PRM, habla en rueda de prensa. ( PUBLICADA EN FACEBOOK POR EL PRM )

El Partido Revolucionario Moderno (PRM) comenzará el próximo 26 de noviembre jornadas de cedulación en los principales municipios del país, en coordinación con la Dirección de Cedulación de la Junta Central Electoral (JCE), para motivar a sus militantes y a la población en general a obtener la nueva cédula de identidad y electoral.

El secretario nacional electoral del PRM, Luis Delgado, informó que la organización concentrará los operativos en los diez municipios más poblados, donde, según los datos que maneja, todavía hay más de dos millones de personas pendientes de completar el proceso de renovación del documento.

Delgado explicó en una rueda de prensa en el PRM que la decisión responde a la necesidad de impulsar la cedulación en las demarcaciones con mayor población y apoyar los esfuerzos de la JCE para que los ciudadanos obtengan el nuevo documento antes de que concluya el plazo establecido.

El dirigente indicó que, de acuerdo con un reporte de la División de Cedulación al 12 de noviembre, el Distrito Nacional tenía 542,672 personas pendientes de renovar su cédula. Según agregó, para el domingo siguiente la cifra se había reducido a 443,128.

En Santiago, señaló que 373,082 ciudadanos todavía estaban pendientes de realizar el trámite. También citó una cifra nacional de 4,054,343 personas que, según sus datos, no habían acudido a la JCE para cambiar su documento.

El secretario nacional electoral sostuvo que el partido coordinará con la Dirección de Cedulación la instalación de operativos adicionales en los municipios seleccionados, con el propósito de facilitar el acceso al servicio.

"Por eso, se ha coordinado con la Dirección de Cedulación, porque al partido le interesa que se cedule todo el mundo y sobre todo nuestra militancia", dijo Delgado.

Cédula perderá vigencia en marzo de 2027

Delgado recordó que las cédulas actuales perderán vigencia el 31 de marzo de 2027, por lo que exhortó a los ciudadanos a no dejar la renovación para los últimos meses.

Advirtió que quienes no obtengan el nuevo documento podrían enfrentar dificultades para realizar operaciones bancarias, financieras y comerciales, así como otros trámites que requieren identificación.

Delgado indicó en el país se celebrarán tres procesos electorales en los próximos dos, las primarias de los partidos en 2027 y las dos elecciones de 2028.

La Junta Central Electoral inició el proceso de cedulación masiva el 12 de abril de 2026 y estableció un calendario de renovación organizado según el mes de cumpleaños de cada ciudadano.

El organismo ha informado que el documento actual dejará de ser válido a partir del 1 de abril de 2027.