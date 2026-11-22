A la izquierda, el expresidente Hipólito Mejía, Danny "Grandes Ligas" Núñez, Fernando Lebrón, Carolina Mejía, Sócrates Díaz y Richard Pérez durante el acto. ( CEDIDA POR EL EQUIPO POLÍTICO DE CAROLINA MEJÍA )

Cuatro dirigentes que aspiran a la Alcaldía de Los Alcarrizos por el Partido Revolucionario Moderno (PRM) anunciaron este domingo su respaldo al proyecto presidencial de Carolina Mejía, quien continúa sumando estructuras políticas de cara a la competencia interna por la candidatura presidencial de 2028.

Los nuevos aliados son Sócrates Díaz, Danny "Grandes Ligas" Núñez, Richard Pérez y Fernando Lebrón, este último presidente municipal del PRM. Los cuatro mantienen sus aspiraciones municipales, pero decidieron unir sus respectivos equipos para apoyar a Mejía.

La incorporación fue formalizada durante un acto de juramentación celebrado en Los Alcarrizos, en el que también se anunció la integración de estructuras políticas de las 42 zonas del PRM en el municipio y de 12 presidentes de frentes sectoriales.

Entre los nuevos respaldos figuran dirigentes con experiencia en campañas electorales y posiciones municipales.

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Sócrates Díaz coordinó la campaña presidencial de Luis Abinader en Los Alcarrizos en 2016 y desempeñó funciones de coordinación adjunta en las elecciones de 2020 y 2024.

Fernando Lebrón, presidente municipal del PRM, dirigió la campaña del actual alcalde, Junior Santos, y asumió responsabilidades electorales en la circunscripción 5 durante los dos últimos procesos presidenciales.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/22/68861ec9-f0a4-499e-ad66-bd2908cce561-13a023d9.jpg Carolina Mejía saluda a seguidores durante acto celebrado en el Multiusos de Los Alcarrizos. (CEDIDA POR EL EQUIPO POLÍTICO DE CAROLINA MEJÍA)

Danny "Grandes Ligas" Núñez es regidor y presidió el Concejo de Regidores durante el período 2025-2026, mientras que Richard Pérez es abogado, dirigente comunitario y antiguo aspirante a la alcaldía por la Fuerza del Pueblo en 2020.

Al recibirlos, Mejía destacó que las diferencias en las aspiraciones municipales no deben impedir el trabajo conjunto dentro del partido oficialista.

"Podemos tener aspiraciones distintas sin dejar de ser compañeros. Podemos reconocer el trabajo de nuestras autoridades municipales y, al mismo tiempo, respetar a quienes quieren competir por asumir nuevas responsabilidades", afirmó.

La aspirante presidencial también señaló que la experiencia de los dirigentes debe servir para elaborar propuestas que respondan a las necesidades de Los Alcarrizos.

"Aquí hay experiencia electoral, municipal, partidaria y comunitaria. Esa experiencia nos sirve para ganar, pero también para preparar un equipo capaz de gobernar", sostuvo.

Apoyos en Santo Domingo

Más respaldos en Santo Domingo

El equipo de Carolina Mejía informó que también cuenta con el respaldo del diputado Aldo Adón y los regidores Rafael Hernández, conocido como "Leñita", y Ángel Medina.

En Palmarejo-Villa Linda se ha integrado Richard Valdez, presidente del PRM en esa demarcación, mientras que en Pantoja figuran Bertha Díaz, presidenta local de la organización, y Luichy Sosa, excandidato a alcalde.

También anunciaron su apoyo Renso Olaya, exsubdirector de la junta municipal de La Guáyiga, y varios dirigentes de Pedro Brand, entre ellos el presidente municipal del PRM, Pablo Alduey; el exalcalde Wilson Paniagua; la exvicealcaldesa Nataly Lebrón y los regidores Wendy Dolores, Juan José Mercedes y Roberto Carlos de Jesús de los Santos.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/22/4fc9f5ea-a420-40ba-9935-6b384fc40f03-0c2571c5.jpg Participantes en el actividad política. (CEDIDA POR EL EQUIPO POLÍTICO DE CAROLINA MEJÍA)

Las incorporaciones forman parte de la estrategia de Mejía para ampliar su estructura territorial dentro del PRM, donde deberá competir por la candidatura presidencial de 2028.

En los últimos meses, la alcaldesa del Distrito Nacional también ha recibido el respaldo de dirigentes nacionales como Ricardo de los Santos, Jesús "Chu" Vásquez, Eligio Jáquez y Geanilda Vásquez, entre otros.