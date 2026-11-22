Francisco Luciano, dirigente de la Fuerza del Pueblo, presentó sus propuestas para el municipio. ( CEDIDA POR LA FUERZA DEL PUEBLO )

El dirigente de la Fuerza del Pueblo (FP) Francisco Luciano presentó este domingo sus aspiraciones a la Alcaldía de Santo Domingo Oeste para las elecciones de 2028, durante un acto en el que denunció el deterioro de los servicios públicos y el crecimiento desordenado del municipio.

Luciano, miembro de la Dirección Política y vicesecretario general de la organización opositora, cuestionó las condiciones de numerosos barrios, que describió como "laberintos de basureros, de cañadas sucias, de calles estrechas, de aceras ocupadas".

Atribuyó estos problemas a la falta de planificación territorial y a las administraciones municipales del Partido Revolucionario Moderno (PRM), que actualmente controla el Ayuntamiento, encabezado por Francisco Peña.

El dirigente sostuvo que, pese al crecimiento económico y poblacional de Santo Domingo Oeste, persisten dificultades en la recogida de basura, el mantenimiento de las calles, el tránsito y la identificación de las vías y viviendas.

"Y es un caos porque ha sido dirigido por fuerza y gente indolente, sin visión y sin compromiso. Y ha llegado el momento de que Santo Domingo Oeste tenga un cambio de políticas en su municipalidad y un cambio de políticos", manifestó.

Las denuncias de Luciano coinciden con problemas documentados recientemente en distintos sectores del municipio.

Las propuestas de Luciano

Durante su intervención, el dirigente planteó mejorar la recogida de basura, sanear las cañadas, recuperar los espacios públicos y establecer una planificación urbana que responda al crecimiento del municipio.

También propuso fortalecer las actividades culturales y deportivas, la seguridad ciudadana y la participación de las comunidades en las decisiones municipales.

Luciano sostuvo que Santo Domingo Oeste cuenta con suficientes recursos económicos para alcanzar un mayor desarrollo.

Entre sus fortalezas mencionó un complejo industrial con más de 500 empresas, la actividad comercial, cinco universidades, instalaciones portuarias y un patrimonio histórico que incluye ruinas coloniales.

"Este municipio tiene todas las potencialidades requeridas para alcanzar su pleno desarrollo" Francisco Luciano dirigente de la Fuerza del Pueblo “

El dirigente recordó que creció en Buenos Aires de Herrera, donde, según explicó, conoció las dificultades de las familias trabajadoras y fue testigo del crecimiento urbano de la demarcación.

Luciano busca nuevamente la candidatura municipal de la Fuerza del Pueblo, organización por la que también aspiró a dirigir Santo Domingo Oeste en procesos electorales anteriores.

El encuentro se celebró en las instalaciones de la Asociación de Personas con Discapacidad Físico Motora (Asodifimo), en Las Caobas.

A la actividad asistieron el secretario general de la Fuerza del Pueblo, Antonio Florián; los diputados Víctor Jiménez y Miguel Espinal, así como otros dirigentes de la organización y representantes comunitarios.