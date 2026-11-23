El PRM y FP se perfilan para una posible segunda vuelta en las elecciones. ( ARCHIVO. )

El Partido Revolucionario Moderno (PRM) encabeza la intención de voto presidencial con un 30.4 %, seguido por Fuerza del Pueblo (FP), con un 21.8 %, y el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), con un 14.3 %, según la encuesta ACD Media de noviembre de 2026.

Las preferencias por los dos principales partidos de oposición suman 36.1 %, 5.7 puntos por encima del oficialismo.

La encuesta preguntó por cuál partido votarían los entrevistados si las elecciones presidenciales fueran hoy, independientemente de quién encabezara cada boleta. Un 11.8 % dijo que votaría por otro partido, un 14.9 % que no votaría y un 6.8 % no supo o no respondió.

Escenario de segunda vuelta

Entre quienes escogieron un partido, el PRM concentra el 38.8 % de las respuestas, Fuerza del Pueblo el 27.8 %, el PLD el 18.3 % y las demás organizaciones el 15.1 %. En esa misma base, FP y PLD suman 46.1 %. Si esa distribución se reprodujera en las urnas, el PRM y Fuerza del Pueblo pasarían a una segunda vuelta.

El artículo 209 de la Constitución establece que, si ninguna candidatura presidencial obtiene más de la mitad de los votos válidos emitidos, las dos más votadas pasan a una segunda elección.

La suma de FP y PLD corresponde a preferencias medidas por separado. El sondeo no midió el respaldo a una candidatura común ni preguntó cómo votarían los electores peledeístas en una segunda vuelta entre el PRM y Fuerza del Pueblo.

En una pregunta aparte, el 57.6 % dijo que no simpatiza con ningún partido y el 41.8 % declaró que sí. Sobre el total de la muestra, el 21.9 % se identifica con el PRM, el 11.4 % con Fuerza del Pueblo, el 6.5 % con el PLD y el 2 % con otras organizaciones.

Desaprobación del Gobierno

El 51 % de los encuestados desaprueba al Gobierno, el 47 % lo aprueba y el 2 % no sabe o no responde. En otra pregunta, el 51.1 % calificó de bueno o muy bueno el trabajo del presidente Luis Abinader y el 44.8 % lo consideró malo o muy malo. El trabajo de los funcionarios recibió un 39.3 % de valoraciones positivas y un 55.8 % de opiniones negativas.

La percepción sobre la situación del país está dividida. El 49.5 % la considera mala o muy mala y el 48.9 % buena o muy buena. Para los próximos meses, un 39.6 % espera que empeore y un 29.4 % cree que mejorará.

Ficha técnica. ACD Media recolectó los datos del 13 al 16 de noviembre de 2026, con una muestra nacional de 1,200 personas y un nivel de confianza reportado del 95 %.