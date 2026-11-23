El secretario de Asuntos Jurídicos de esa organización, José Dantés Díaz, da declaraciones en rueda de prensa en la Casa Nacional del PLD el lunes 23 de noviembre de 2026. ( TOMADA DEL PARTIDO DE LA LIBERACIÓN DOMINICANA (PLD). )

El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) pidió ayer al Ejecutivo responder por los casos de presunta corrupción investigados durante la actual gestión, a ocho días de que la República Dominicana sea sede de la Conferencia Internacional Anticorrupción, prevista del 1 al 4 de diciembre en Punta Cana.

El secretario de Asuntos Jurídicos del PLD, José Dantés Díaz, sostuvo que la organización de un encuentro internacional sobre transparencia debe estar acompañada de resultados comprobables en materia de rendición de cuentas y persecución de la corrupción.

Durante una rueda de prensa este lunes, el dirigente señaló las investigaciones relacionadas con el Seguro Nacional de Salud (Senasa), el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Transcore y la Lotería Nacional como casos que, a su juicio, evidencian fallas en los mecanismos de control estatal.

Sobre Senasa, el partido citó el expediente del Ministerio Público, que describe un presunto desfalco superior a 15,900 millones de pesos.

También cuestionó posibles vínculos entre los recursos de la institución y el financiamiento de la campaña electoral de 2024, a partir de declaraciones atribuidas a uno de los imputados.

Sostuvo que, más allá de la persecución penal, es necesario determinar por qué los mecanismos de supervisión estatal no impidieron las irregularidades investigadas.

Pide una auditoría al financiamiento electoral del PRM

El PLD formuló siete interrogantes al Gobierno, entre ellas cuál es el monto del patrimonio público recuperado desde agosto de 2020 y si el Ejecutivo está dispuesto a permitir una auditoría independiente sobre el financiamiento de las campañas electorales del PRM.

También cuestionó los controles sobre el financiamiento político y los casos judiciales relacionados con el narcotráfico que han involucrado a exfuncionarios y exlegisladores vinculados al partido oficialista.

Percepción de la corrupción

Para respaldar sus cuestionamientos, el PLD citó el Estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) sobre integridad en la República Dominicana, elaborado a partir de la Encuesta de Cultura Democrática 2022-2023.

El documento establece que el 79.6 % de los dominicanos considera que los políticos incurren en prácticas corruptas con bastante o mucha frecuencia. Asimismo, el 66.5 % tiene una percepción similar sobre los empleados públicos.

El partido también hizo referencia a una encuesta de Grupo ACD Media, difundida en octubre, según la cual el 95.6 % de los consultados percibía algún grado de corrupción en el actual Gobierno: el 65 % consideraba que existía mucha corrupción y el 30.6 %, alguna.

La conferencia internacional anticorrupción

La República Dominicana acogerá del 1 al 4 de diciembre la edición número 22 de la Conferencia Internacional Anticorrupción (IACC, por sus siglas en inglés), que reunirá en Punta Cana a más de 2,000 participantes de alrededor de 140 países, según informó la Presidencia de la República.

El pasado 16 de noviembre, durante LA Agenda Semanal, el presidente Luis Abinader defendió las políticas de transparencia de su gestión y sostuvo que estas han permitido identificar irregularidades, fortalecer los controles y someter a la justicia los casos que ameritan una investigación penal.