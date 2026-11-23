Roberto Álvarez alerta sobre amenazas del crimen organizado a las elecciones en América Latina. ( IMAGEN CEDIDA. )

El avance del crimen organizado, la penetración de dinero ilícito en las campañas y el debilitamiento de los controles institucionales amenazan la democracia latinoamericana, advirtió el excanciller dominicano Roberto Álvarez durante la primera Semana Electoral de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Álvarez sostuvo que las misiones de observación electoral deben examinar no solo las votaciones y los escrutinios, sino también las condiciones en que compiten partidos y candidatos, particularmente frente a la corrupción, la violencia y las amenazas contra los electores.

"La libertad de elegir requiere personas que puedan expresarse, organizarse, informarse y participar sin temor", afirmó durante el encuentro celebrado del 16 al 20 de noviembre en Washington, con más de 50 participantes de 18 países.

Papel de la OEA en elecciones

El diplomático recordó el papel de la OEA en las elecciones dominicanas de 1978, cuando su acompañamiento contribuyó a garantizar el respeto de los resultados y la alternancia política tras el triunfo de Antonio Guzmán.

También destacó la auditoría técnica realizada por la organización después de la suspensión de las elecciones municipales de febrero de 2020 y el seguimiento de sus recomendaciones por la Junta Central Electoral en 2024.

Propuestas para fortalecer la democracia

Álvarez propuso fortalecer los mecanismos de seguimiento de las recomendaciones internacionales, garantizar recursos para las misiones y ampliar la participación política femenina.

El excanciller intervino en un conversatorio moderado por Maricarmen Plata, dentro del programa organizado por el Departamento para la Cooperación y Observación Electoral de la OEA.