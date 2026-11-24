El PLD, PRM y Fuerza del Pueblo concentran la mayor intención de voto de los dominicanos para las elecciones de 2028. ( ARCHIVO )

El Partido Revolucionario Moderno (PRM) encabeza la intención de voto presidencial con un 30.4 %, seguido por Fuerza del Pueblo (FP), con un 21.8 %, y el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), con un 14.3 %, según la encuesta ACD Media de noviembre de 2026. Los dos principales partidos de oposición suman un 36.1 %, 5.7 puntos por encima del oficialismo. Si la distribución de las preferencias entre quienes escogieron un partido se reprodujera en las urnas, habría segunda vuelta entre el PRM y Fuerza del Pueblo.

La encuesta preguntó por cuál partido votarían los entrevistados si las presidenciales fueran hoy, independientemente de quién encabezara cada boleta. El PRM aventaja a Fuerza del Pueblo por 8.6 puntos porcentuales y esta al PLD por 7.5. Un 11.8 % dijo que votaría por otro partido, un 14.9 % que no votaría y un 6.8 % no supo o no respondió.

El escenario de segunda vuelta

El artículo 209 de la Constitución establece que, si ninguna candidatura presidencial obtiene más de la mitad de los votos válidos emitidos, las dos más votadas pasan a una segunda elección. Al calcular los porcentajes únicamente entre quienes eligieron un partido, el PRM representa el 38.8 % de esas respuestas, Fuerza del Pueblo el 27.8 %, el PLD el 18.3 % y las demás organizaciones el 15.1 %.

En esa misma base, Fuerza del Pueblo y el PLD reúnen el 46.1 %. El 36.1 % sobre el total de la muestra corresponde a la suma de dos preferencias partidarias medidas por separado. El sondeo no preguntó cómo votarían los electores del PLD en una eventual segunda vuelta entre el oficialismo y Fuerza del Pueblo, ni midió el respaldo a una candidatura común de la oposición.

En una pregunta aparte, el 57.6 % de los encuestados dijo que no simpatiza con ningún partido y el 41.8 % declaró que sí. Sobre el total de la muestra, el 21.9 % se identifica con el PRM, el 11.4 % con Fuerza del Pueblo, el 6.5 % con el PLD y el 2 % con otras organizaciones.

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Ficha técnica ACD Media recolectó los datos del 13 al 16 de noviembre de 2026, con una muestra nacional de 1,200 personas y un nivel de confianza reportado del 95 %.

Collado encabeza las preferencias en el PRM

El ministro de Turismo, David Collado, obtiene un 54.8 % entre los encuestados que el estudio identifica como miembros del PRM. Le siguen la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, con un 27.7 %, y la vicepresidenta Raquel Peña, con un 9.1 %. Guido Gómez Mazara registra un 2.5 % y Wellington Arnaud un 1.3 %. Entre el conjunto de los entrevistados, los tres primeros conservan el mismo orden, con 40.1 %, 18.2 % y 6.8 %, respectivamente.

En la Fuerza del Pueblo, el expresidente Leonel Fernández alcanza un 59.8 % entre los miembros del partido, frente al 38.7 % del senador del Distrito Nacional, Omar Fernández. En la población general, el senador registra un 39.4 % y el expresidente un 37.3 %. La diferencia entre ambos en ese grupo es de 2.1 puntos, y un 19.3 % responde que no prefiere a ninguno o que la pregunta no le interesa.

Entre los miembros del PLD, Gonzalo Castillo, candidato presidencial en 2020, obtiene un 39.8 %. Le siguen Abel Martínez, candidato en 2024, con un 29.6 %, y Francisco Javier García, con un 16.2 %. En la población general se mantiene el orden. Castillo registra un 26.9 %, Martínez un 22.5 % y García un 14.2 %. La distancia entre los dos primeros pasa de 10.2 puntos entre los miembros a 4.4 entre todos los entrevistados.

Al preguntar por las posibilidades de cada organización de gobernar en 2028, el 28.2 % atribuye muchas al PRM, el 24.4 % a Fuerza del Pueblo y el 23 % al PLD. Cada partido se evaluó en una pregunta independiente.

La valoración del Gobierno

El 51 % desaprueba al Gobierno, el 47 % lo aprueba y el 2 % no sabe o no responde. En otra pregunta, el 51.1 % califica de bueno o muy bueno el trabajo del presidente Luis Abinader y el 44.8 % lo considera malo o muy malo. El trabajo de los funcionarios recibe un 39.3 % de valoraciones positivas y un 55.8 % de opiniones negativas.

La percepción sobre la situación del país está dividida casi por mitades. El 49.5 % la califica de mala o muy mala y el 48.9 % de buena o muy buena. Para los próximos meses, un 39.6 % espera que empeore y un 29.4 % cree que mejorará.