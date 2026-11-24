Radhamés Jiménez Peña, vicepresidente de la Fuerza del Pueblo, ofrece detalles de la marcha del próximo domingo, acompañado de otros dirigentes de la organización política. ( CEDIDA POR FUERZA DEL PUEBLO )

La marcha convocada por la Fuerza del Pueblo (FP) para este domingo 29 de noviembre partirá a las 10:00 de la mañana desde la intersección de las avenidas Pedro Livio Cedeño y Juan Pablo Duarte, en el Distrito Nacional.

El vicepresidente de la organización política, Radhamés Jiménez Peña, informó este martes, durante una rueda de prensa, que la movilización será encabezada por el expresidente Leonel Fernández y recorrerá distintos sectores de la capital, aunque no precisó el trayecto ni el punto de llegada.

El dirigente opositor invitó a la ciudadanía, sin distinción política, a participar en la manifestación para expresar sus preocupaciones y reclamar mejores condiciones de vida.

La protesta tiene entre sus motivaciones el alto costo de la vida, los apagones, las elevadas facturas eléctricas, la inseguridad ciudadana y las deficiencias de los servicios públicos.

Jiménez Peña sostuvo que los ingresos de los trabajadores resultan insuficientes para cubrir las necesidades básicas de sus familias, mientras aumentan los precios de los alimentos, los combustibles y otros productos y servicios esenciales.

"Hoy, para millones de dominicanos, vivir se ha convertido en una lucha diaria. Hay familias que salen a trabajar desde temprano y, cuando reciben sus ingresos, se encuentran con la realidad que el dinero no les alcanza para cubrir siquiera las tres comidas del día", expresó.

Afirmó que los apagones no solo afectan a los hogares dominicanos, sino que también perjudican a los pequeños negocios y encarecen la producción nacional.

El exprocurador general de la República cuestionó, además, la calidad de la educación, el deterioro de los servicios de salud, la falta de agua potable y las deficiencias del transporte público y la seguridad vial.

También manifestó su preocupación por el crecimiento de la deuda pública y las consecuencias que, a su juicio, tendrá para las próximas generaciones.

Situación del sector agropecuario

Entre las razones de la convocatoria, la Fuerza del Pueblo también citó las dificultades que enfrentan los productores agropecuarios debido al crecimiento de las importaciones, los altos costos de producción y la alegada falta de apoyo gubernamental.

"Esta realidad está provocando el abandono de fincas, la quiebra de productores y el desmantelamiento progresivo del aparato productivo nacional, debilitando nuestra capacidad de producir los alimentos que consume el país", afirmó Jiménez Peña.

El dirigente atribuyó al descuido de la sanidad agropecuaria la aparición y propagación de plagas y enfermedades que amenazan los cultivos y animales. Advirtió que el aumento de la dependencia de los alimentos importados pone en riesgo la seguridad alimentaria del país.

Llamado a marchar

Acompañado del secretario general de la FP, Antonio Florián (Peñita), y otros dirigentes de la organización, Jiménez Peña aseguró que la movilización se desarrollará de manera ordenada, cívica y pacífica.

"Marchamos porque queremos que el trabajo alcance para vivir, que nuestros hijos tengan educación de calidad, que las familias puedan alimentarse dignamente, que los servicios públicos respondan y que producir en nuestro país vuelva a ser una oportunidad de progreso", expresó.