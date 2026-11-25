Al centro, el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, al entregar un proyecto de ley en el Senado el miércoles 25 de noviembre de 2026. ( ISMAEL HIRALDO )

El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, consideró este miércoles que los partidos políticos mayoritarios ya han recibido dinero suficiente para desarrollar su vida institucional sin contratiempos y entiende que las organizaciones deben sentarse a revisar los montos que establece la ley.

Paliza habló así ya que los partidos políticos reclaman un aumento de los fondos contemplados en el proyecto de Presupuesto General del Estado de 2027, que establece cerca de 1,750 millones de pesos para los partidos.

Paliza, quien acaba de concluir su gestión como presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), aclaró que sus declaraciones sobre el financiamiento político eran a título personal y que no hablaba en calidad de ministro ni en representación del partido oficialista.

Al depositar un proyecto de ley en el Senado, reconoció que los partidos necesitan recursos para sostener su funcionamiento, pero consideró que las sumas que reciben, especialmente las organizaciones mayoritarias, son "cuantiosas".

"La democracia es costosa, pero más costoso es no vivir en democracia", expresó al explicar que esos fondos permiten a los partidos cumplir distintas tareas institucionales.

Sin embargo, sostuvo que los partidos deben revisar los montos establecidos por ley y conversar sobre el tema con la sociedad para ejecutar posibles cambios en los recursos.

"Nosotros los partidos debemos de abocarnos y sentarnos en un momento determinado a revisar los montos que por ley están estipulados", manifestó.

A su juicio, se trata de un asunto que la sociedad demanda que los partidos discutan e insistió en que los recursos recibidos por los partidos mayoritarios durante los años anteriores "han sido suficientemente importantes" para que operen.

El funcionario no adelantó cuál será la posición del Gobierno frente al reclamo de los partidos para que se les asigne una mayor partida en el presupuesto de 2027.

En ese sentido, dijo que prefería no responder directamente porque el tema forma parte de las discusiones que se desarrollan en el Congreso.

La diferencia entre lo presupuestado y lo reclamado

El proyecto de Presupuesto General del Estado de 2027 contempla 1,750.9 millones de pesos para el financiamiento de los partidos políticos.

Sin embargo, las organizaciones agrupadas en el Foro Permanente de Partidos Políticos de la República Dominicana (Fopppredom) reclaman 3,498.7 millones, un monto que consideran que les corresponde de acuerdo con la Ley 20-23, Orgánica del Régimen Electoral.

El reclamo se fundamenta en el artículo 224 de la ley, que establece que el presupuesto debe consignar para los partidos políticos el equivalente al 0.25 % de los ingresos nacionales en los años en que no se celebren elecciones generales y el 0.5 % en los años electorales.

La oposición pide revisar el presupuesto

Mientras se discute la partida destinada a los partidos, los legisladores opositores que forman parte de la comisión bicameral también reclamaron que el presupuesto del 2027 sea revisado y actualizado.

El diputado del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Danilo Díaz, sostiene que la segunda modificación al presupuesto del 2026 cambió las proyecciones que sirvieron de base para elaborar el de 2027, entre ellas las relacionadas con el déficit, el endeudamiento, el crecimiento económico y los ingresos.

Por esa razón, considera que el Poder Ejecutivo debe reintroducir el proyecto con las cifras actualizadas.

En la misma línea, el vocero de la Fuerza del Pueblo, José David Báez, pidió al Gobierno retirar y reformular la iniciativa, tomando en cuenta los señalamientos que ha recibido y las nuevas proyecciones que nacieron de la reformulación del presupuesto del 2026.

Báez considera que todavía hay tiempo para que el Poder Ejecutivo retire el proyecto, introduzca una versión revisada y permita que el Congreso lo conozca antes de que concluya la legislatura.

Por su parte, el también diputado de la Fuerza del Pueblo, Félix Michell, señaló que la comisión bicameral no se reúne desde el 10 de noviembre, antes de que se aprobara el segundo presupuesto complementario de 2026.

A su entender, esa situación deja pendiente determinar qué cambios hará el Ejecutivo a la propuesta de 2027.