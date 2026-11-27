El aspirante presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gonzalo Castillo, respaldó este viernes las advertencias de la embajadora de Estados Unidos, Leah F. Campos, sobre el uso de tecnologías consideradas no confiables y pidió al Gobierno dominicano revisar las condiciones de seguridad tecnológica del país.

El dirigente opositor argumentó que, mientras la República Dominicana solicita a Estados Unidos concesiones comerciales para proteger a los productores nacionales de arroz, también debe estar dispuesta a escuchar las preocupaciones de Washington.

"Yo me identifico plenamente con las dos entrevistas que yo vi de la señora embajadora y de sus declaraciones", manifestó Castillo.

El exministro de Obras Públicas sostuvo que Estados Unidos es el principal socio comercial de la República Dominicana y destacó su importancia para las remesas, las zonas francas, el turismo y las exportaciones nacionales.

"Los amigos tienen que ser mutuamente confiables", afirmó.

Castillo consideró que las autoridades dominicanas deben revisar las condiciones sobre el uso de tecnología y ofrecer garantías a ambos países de que sus decisiones no perjudicarán los intereses estadounidenses.

"Nosotros entendemos que sería bueno que el país revise todo lo que tenga que revisar en cuanto a eso y dé plena garantía al pueblo dominicano y al pueblo hermano de los Estados Unidos de que no estamos haciendo nada que les perjudique a ellos", expresó.

La negociación sobre el arroz

Castillo vinculó la controversia tecnológica con las gestiones dominicanas ante Estados Unidos para proteger la producción nacional de arroz frente a la apertura comercial derivada del Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (DR-Cafta).

Recordó que el país procura obtener una exención o algún mecanismo que permita mantener la competitividad del arroz dominicano.

"Si estamos haciendo eso, entonces, ¿por qué no escuchar y ponderar y reflexionar sobre los reclamos que ese pueblo amigo nos está haciendo?", cuestionó.

El dirigente peledeísta también destacó la importancia de la comunidad dominicana residente en Estados Unidos y calificó las remesas como el principal pilar de los ingresos de divisas que llegan directamente a los dominicanos.

La controversia por Viettel

Las declaraciones de Castillo se producen en medio de los cuestionamientos de Estados Unidos al proyecto de telecomunicaciones que desarrollará la empresa vietnamita Viettel en la República Dominicana.

Campos cuestionó esta semana que, según su interpretación de una resolución del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), las restricciones sobre el uso de equipos de proveedores considerados de alto riesgo solo abarquen el 20 % del proyecto y dejen fuera el 80 % restante.

La diplomática advirtió que la falta de garantías sobre la seguridad de las redes podría desalentar futuras inversiones estadounidenses en el sector de las telecomunicaciones.

Este viernes, el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, afirmó que el Gobierno comparte las preocupaciones de la embajadora y aseguró que velará por el uso de equipos procedentes de proveedores confiables.

De su lado, el presidente del Indotel, Guido Gómez Mazara, defendió la apertura del mercado de las telecomunicaciones y destacó que el presidente Luis Abinader promueve la competencia.

Castillo ofreció sus declaraciones tras concluir un recorrido político por seis localidades de Santiago: El Limón, Villa González, El Ingenio, Gurabo, Pekín y Puñal.