La discusión sobre el financiamiento público de los partidos políticos enfrentó este jueves a legisladores de distintas organizaciones, esta vez con la mirada puesta en las elecciones del 2028 y en las condiciones económicas con las que el oficialismo y la oposición se prepararán para competir por el poder.

Mientras el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, considera que las organizaciones políticas reciben suficientes recursos, representantes de la oposición advierten que reducir esos fondos puede colocar en desventaja a los partidos que no tienen el control del Gobierno.

El debate se produce cuando el proyecto de Presupuesto General del Estado para el 2027 contempla 1,750.9 millones de pesos para el financiamiento de partidos, frente a los 3,498.7 millones que el Foro Permanente de Partidos Políticos de la República Dominicana (Foppredom) dice que les corresponde.

Desde la Fuerza del Pueblo, su vocero, José David Báez, consideró que las declaraciones de Paliza reflejan una intención del Partido Revolucionario Moderno (PRM) de limitar los recursos de las demás organizaciones políticas para favorecer su permanencia en el poder.

Báez sostuvo que cualquier revisión de la ley sobre el financiamiento partidario, como lo planteó Paliza, debe realizarse después de las elecciones del 2028, para evitar que se modifiquen las condiciones económicas de las organizaciones en medio de la preparación de la contienda.

A su juicio, resulta "desventajoso" que un Gobierno que administra el dinero público promueva cambios que afectarían el financiamiento de sus competidores políticos.

El dirigente también acusó al oficialismo de utilizar recursos estatales para favorecer sus actividades políticas, una práctica que, según denunció, coloca a los partidos de oposición en una situación desigual.

Una posición similar la expresó Ydenia Doñé, vocera del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), quien dijo que los partidos no están solicitando un aumento de los fondos, sino que se respete lo establecido en la Ley 20-23.

Doñé también cuestionó que el debate sobre una eventual revisión de los recursos surja ahora, cuando el país se encamina hacia un nuevo proceso electoral.

La diputada consideró que cualquier modificación debe discutirse después de las elecciones del 2028 y pidió al partido de Gobierno que se abstenga de utilizar los recursos del Estado para favorecer sus aspiraciones políticas.

Posiciones a favor de la revisión

Sin embargo, desde el oficialismo surgieron posiciones favorables a revisar el sistema de financiamiento de las organizaciones políticas.

El vocero del PRM en la Cámara de Diputados, Amado Díaz, consideró que "la democracia tiene un costo que debe asumirse para preservar su funcionamiento", por lo que entiende que las diferencias sobre los recursos de los partidos deben discutirse mediante el diálogo.

Díaz interpretó las declaraciones de Paliza como una necesidad de revisar el financiamiento hacia el futuro.

El legislador planteó que se debe buscar una salida mediante conversaciones con los partidos, pero sin perder de vista la necesidad de garantizar los recursos que requiere el sistema democrático.

Desde otra posición, el diputado independiente Rogelio Genao también favoreció una revisión del financiamiento, pero cuestionó que los partidos reciban cantidades millonarias de dinero público durante los años en que no se celebran elecciones.

Genao preguntó en qué utilizan los partidos esos recursos en períodos no electorales y señaló que, a su entender, parte del dinero termina financiando asambleas, marchas y otras actividades políticas que realizan durante los fines de semana.

Consideró que el financiamiento debería concentrarse principalmente en los años electorales, mientras que en los períodos sin elecciones generales las asignaciones "deberían reducirse al mínimo".

"Hay cuatro, cinco, seis partidos que sí toman posiciones, que sí funcionan como partidos. Y los otros treinta, ¿qué hacen? Vivir del presupuesto del Estado", cuestionó.

Solicitud de Foppredom al Congreso

En medio de estas diferencias, Foppredom remitió una carta al Congreso Nacional en la que pidió restablecer el financiamiento público de las organizaciones políticas conforme a la fórmula establecida en el artículo 224 de la Ley 20-23, de Régimen Electoral.

El foro sostiene que la ley contempla una contribución equivalente al 0.25 % de los ingresos nacionales en los años sin elecciones generales y al 0.5 % en los años en que se celebran comicios.

En su carta, advierte que el 2027 será un período de intensa actividad para las organizaciones por los procesos internos de selección de candidaturas, la precampaña, las primarias y la preparación de las elecciones municipales de febrero del 2028.

Presupuesto del 2027 En medio de los reclamos por más dinero, una comisión bicameral está encargada de recomendar la aprobación o el rechazo del Presupuesto del 2027, en el que se encuentra el dinero de los partidos. La comisión no se reúne desde el 10 de noviembre a la espera de posibles modificaciones del Poder Ejecutivo.