Wellington Arnaud durante el encuentro político celebrado en el polideportivo de Mao, provincia Valverde. ( CEDIDAS A DIARIO LIBRE )

El dirigente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Wellington Arnaud, afirmó que el respaldo de 17 alcaldes de la Línea Noroeste a su proyecto presidencial constituye "la verdadera encuesta", durante un encuentro político celebrado en el polideportivo bajo techo de Mao, provincia Valverde.

Arnaud encabezó la actividad acompañado de autoridades municipales y dirigentes del partido, quienes manifestaron su apoyo a sus aspiraciones presidenciales de cara al proceso interno de esa organización política.

"Quiero manifestar lo orgulloso que me siento del liderazgo que me acompaña. Tener gente buena, tener líderes que se ocupan de su gente, es una bendición y un gran privilegio", expresó.

Respaldo de alcaldes

Al referirse a las encuestas y a la competencia interna del PRM, Arnaud cuestionó que sus adversarios no divulguen sus mediciones y sostuvo que el respaldo de los dirigentes en el territorio refleja el posicionamiento de su proyecto presidencial.

"Esta es la verdadera encuesta", manifestó al señalar que la convención interna del partido, en la que se definirá la candidatura presidencial, se celebrará el 3 de octubre de 2027.

En su discurso, también reconoció la gestión del presidente Luis Abinader y afirmó que su gobierno ha impulsado transformaciones en diferentes puntos del país.

Apoyo de maestros

Horas antes del encuentro en Mao, Arnaud recibió el respaldo de cientos de maestros durante una actividad celebrada en el club Mambuiche, en el sector Gurabo, de Santiago.

A su llegada, el aspirante presidencial manifestó que la dirigencia del PRM se ha identificado con su proyecto por la cercanía de su liderazgo y el compromiso que, según dijo, mantiene con las bases de la organización.

"Nuestro partido se encuentra en una posición privilegiada", expresó.

Arnaud también destacó la gestión del presidente Luis Abinader y consideró que el trabajo del mandatario y su equipo ha permitido que los dirigentes del partido puedan elegir al aspirante presidencial con quien se sientan más identificados y representados.

Sobre las encuestas, señaló que tendrán mayor relevancia a medida que se acerque el proceso interno de la organización política.