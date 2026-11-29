Deligne Ascención Burgos, el presidente Luis Abinader, Carlos Guzmán y Gloria Reyes. ( CEDIDA POR EL PRM )

El exalcalde de Santo Domingo Norte Carlos Guzmán se incorporó este domingo al Partido Revolucionario Moderno (PRM), luego de abandonar la Fuerza del Pueblo, organización en la que militaba y de cuya Dirección Política formaba parte.

Guzmán fue juramentado por el presidente del PRM, Luis Abinader, durante un acto celebrado en la Casa Nacional de esa organización, en el que también ingresaron cientos de exdirigentes de la Fuerza del Pueblo.

Al explicar su decisión, el exalcalde afirmó que duró tres años en reflexión antes de dar el paso y que pidió orientación a Dios para decidir su futuro político.

"El PRM es el partido que no excluye y da oportunidades para desarrollarse, eso se ve muy poco y es el partido del futuro de este país", expresó.

Guzmán aseguró que no llega a la organización en busca de una posición, sino con la intención de trabajar junto a su equipo político para contribuir al triunfo del partido.

"Ese batallón de hombres y mujeres está al servicio de ustedes, presidente Abinader", manifestó.

Durante la actividad, Abinader resaltó la capacidad de trabajo y el liderazgo social de Guzmán. También recordó la relación que mantuvieron desde que este último se desempeñaba como alcalde de Santo Domingo Norte.

El juramento estuvo a cargo del mandatario, en su condición de presidente del PRM, con la participación del vicepresidente ejecutivo de la organización, Deligne Ascención. La secretaria nacional, Gloria Reyes, formalizó la inscripción de los nuevos integrantes en el padrón partidario.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/29/0096afeb-8053-4c8f-9065-60a6b52e25b8-286415c6.jpg El presidente Luis Abinader levanta la mano a Carlos Guzmán en el acto en que el exalcalde ingresó al PRM. (CEDIDA POR EL PRM)

Trayectoria política

Guzmán fue alcalde de Santo Domingo Norte durante el período 2020-2024 y diputado por la provincia Santo Domingo en dos períodos consecutivos, entre 2010 y 2020.

Su carrera política comenzó en 1996 en el Partido de la Liberación Dominicana (PLD). Posteriormente pasó a la Fuerza del Pueblo, donde llegó a formar parte de su Dirección Política.

Es abogado y catedrático de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), institución en la que obtuvo su título de Derecho en 2002.

Durante su paso por el Congreso Nacional presidió las comisiones de Justicia y del Ministerio Público, además de impulsar iniciativas legislativas y resoluciones.