Al más fiel estilo de una caravana política, el expresidente a Leonel Fernández encabezó este domingo una concentración política a la que denominó “Marcha del Pueblo”, en la que se reclamaba por las facturas eléctricas, la inseguridad y el costo de los alimentos.

Fernández encabezó la movilización de tres horas por la calles de la capital en la que reclamó al Gobierno medidas para enfrentar el alto costo de la vida y cuestionó la gestión económica de la administración del Partido Revolucionario Moderno (PRM).

El expresidente colocó el precio de los alimentos entre los principales motivos de la movilización y aseguró que la canasta básica familiar ha pasado de unos 36,000 pesos en el 2020 a alrededor de 50,000 pesos en la actualidad.

Según sus cálculos, ese aumento representa unos 14,000 pesos adicionales al mes y cerca de 170,000 pesos más al año para que una familia pueda cubrir sus necesidades básicas.

“¡Está apagada la estufa! ¡Las ollas están vacías! ¡Las neveras están vacías!”, gritaba Leonel ante un público que lo aclamaba en la explanada del Altar de la Patria.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/29/leonelolla-4965c89c.jpg Leonel mostró ollas, estufas y platos vacíos para reflejar el costo de la canasta básica. (SAMIL MATEO DOMINICI)

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/29/leonel1-f7455207.jpg Leonel Fernández al mostrar una nevera vacía durante su movilización. (SAMIL MATEO DOMINICI)

Fernández enumeró productos como el arroz, el pollo, las carnes de res y cerdo, las habichuelas, los guandules, el aguacate, el ají, el tomate y la leche, cuyos precios, según dijo, se han convertido en una carga para los hogares dominicanos.

“Es inconcebible que por un platanito tengamos que dar 40 pesos. Ya no hay derecho ni siquiera a comerse un plátano en la República Dominicana”, expresó.

Fernández cuestionó que el Gobierno afirme que el país salió del mapa del hambre, al considerar que ese discurso no se corresponde con la realidad.

Propone apoyar a productores nacionales

Para reducir los precios de la comida, Fernández planteó que el Gobierno debe respaldar a los productores nacionales y fortalecer la producción local, en lugar de depender de las importaciones.

En ese orden, propuso ayudar a los ganaderos a producir más leche y cuestionó que se importe leche en polvo para el desayuno escolar, mientras los productores dominicanos necesitan apoyo para aumentar su oferta.

También pidió mayor respaldo para los productores de pollo y huevos y criticó la importación de esos productos sin el pago de aranceles, al considerar que esas medidas perjudican a los sectores productivos nacionales.

A su parecer, el Gobierno debe aplicar políticas que permitan aumentar la producción de alimentos y reducir el costo que representa su compra para las familias.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/29/leonel2-755fef79.jpg La marcha de la Fuerza del Pueblo inició a las 12:00 del mediodía (SAMIL MATEO DOMINICI)

Cuestiona el endeudamiento y el gasto público

Fernández también dirigió sus críticas al manejo de las finanzas públicas y afirmó que el actual Gobierno ha dispuesto de una cantidad de recursos sin precedentes.

Según las cifras que presentó, la administración ha manejado alrededor de 11 millones de millones de pesos durante sus seis años de gestión.

Inversiones paralizadas

El expresidente cuestionó la gestión gubernamental en el sector construcción y aseguró que durante el 2025 esa actividad registró una contracción de 1.8 %.

Fernández afirmó que contratistas y desarrolladores le informaron que más de 30,000 millones de dólares en inversiones permanecen detenidos por falta de permisos gubernamentales.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/29/leonel3-251cdaba.jpg (SAMIL MATEO DOMINICI)

Apagones y problemas en los hospitales

Fernández también mencionó los apagones y las dificultades que, según dijo, afectan a los ciudadanos en los centros de salud.

Al referirse a la situación hospitalaria, habló de hacinamiento y calor en algunos centros y mencionó reportes sobre niños que estarían falleciendo en esas condiciones.

Además, cuestionó que el Gobierno atribuya las dificultades económicas principalmente a factores internacionales, como la guerra entre Rusia y Ucrania y los conflictos en Medio Oriente.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/29/leonel4-f8cfa524.jpg El expresidente Leonel Fernández al llegar a la avenida Duarte con México durante la movilización que encabezó. (SAMIL MATEO DOMINICI)