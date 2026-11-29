La aspirante presidencial del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Carolina Mejía, incorporó al exalcalde de Santo Domingo Este Manuel Jiménez a su proyecto político, donde asumirá la coordinación nacional de Cultura de cara a las elecciones de 2028.

La integración se anunció este domingo durante un acto celebrado en el Polideportivo de Invivienda, en Santo Domingo Este, donde Jiménez expresó su respaldo a las aspiraciones de Mejía.

"Carolina Mejía reúne todas las condiciones para ser presidenta", manifestó el exalcalde, quien se comprometió a trabajar en la organización y difusión del proyecto a nivel nacional.

Mejía, por su parte, destacó la trayectoria artística, política y municipal de Jiménez y señaló que tendrá a su cargo articular la participación de músicos, artistas, artesanos y gestores culturales en el equipo.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/29/58a4980b-8412-4845-ad62-455f7478d31f-4a60bec7.jpg Ricardo de los Santos, Carolina Mejía y Manuel Jiménez en el acto. (CEDIDA POR EL EQUIPO POLÍTICO DE CAROLINA MEJÍA)

El papel de la cultura

Durante la actividad, celebrada en el Polideportivo de Invivienda, la alcaldesa del Distrito Nacional defendió la incorporación de la cultura como parte de su propuesta de desarrollo.

"La cultura no es un adorno del desarrollo; es una forma de desarrollo. Da empleo, da identidad y les da a nuestros jóvenes un camino", expresó.

Jiménez fue alcalde de Santo Domingo Este durante el período 2020-2024 y diputado por la provincia Santo Domingo. También tiene una trayectoria como cantautor.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/29/17d9bd13-f8df-488e-af18-1d5da9bc3ff7-99ca1055.jpg Asistentes al acto en que Manuel Jiménez dio su apoyo a Carolina Mejía. (CEDIDA POR EL EQUIPO POLÍTICO DE MEJÍA)

Estructura en Santo Domingo Este

La incorporación se produce mientras el proyecto político de Mejía articula su estructura en Santo Domingo Este, con la participación de legisladores, autoridades municipales y dirigentes del PRM.

Entre los dirigentes mencionados figuran los diputados Yancarlos Simanca, Juan José Rojas, Pedro Julio Alcántara, Anny Mambrú, Dellys Féliz y Minerva Frías.

También forman parte de esa estructura el presidente municipal del PRM, Adán Peguero; el exalcalde Domingo Batista y el exdiputado Aníbal Rosario, entre otros.

En el acto participaron representantes del sector cultural, entre ellos Dionisio Blanco, Premio Nacional de Artes Visuales, así como los artistas Larybel Olivero y Edward Tellería.