TSE declara inadmisible recurso contra Fuerza del Pueblo y deja en fallo reservado un caso del PRM

El Tribunal Superior Electoral (TSE) declaró inadmisible una acción de amparo interpuesta contra el Partido Fuerza del Pueblo (FP) y dejó en estado de fallo reservado otro recurso contra el Partido Revolucionario Moderno (PRM).

Según informó la institución en una nota de prensa, la decisión relacionada con el caso del partido Fuerza del Pueblo corresponde al expediente número TSE-05-0009-2025, sometido el pasado 5 de septiembre por las ciudadanas Ángela Melanea Gómez Polanco y Jazmín Altagracia Polanco Valdez. El recurso fue rechazado luego de que el tribunal acogiera un medio de inadmisión presentado por la parte accionada.

Según explicó el TSE, el tribunal determinó que existía otra vía jurisdiccional para reclamar los derechos alegadamente vulnerados, en conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y el Reglamento de Procedimientos Contenciosos Electorales. En este caso, se indicó que las demandantes debieron acudir a un proceso de impugnación relativa a conflictos intrapartidarios.

La Alta Corte estuvo integrada por su presidente, Ygnacio Pascual Camacho Hidalgo, junto a los jueces titulares Hermenegilda del Rosario Fondeur Ramírez, Rosa Pérez de García y Pedro Pablo Yermenos Forastieri.

Impugnación contra el PRM en espera de fallo

En cuanto al expediente número TSE-01-0220-2024, que involucra al Partido Revolucionario Moderno (PRM), el Tribunal informó que dejó el caso en estado de fallo reservado.

Este proceso fue iniciado por los ciudadanos Aura María Méndez Méndez, Juan Alfonso Lugo e Hipólito Méndez Carmona, quienes demandaron al Comité Distrital del PRM en El Carretón, en el municipio de Baní.

De acuerdo con el comunicado, la acción va dirigida contra varios dirigentes locales del PRM, entre ellos el presidente distrital Santo Gabriel Méndez Alcántara, así como los miembros de la Comisión de Ética y Disciplina, Diana Mabel Santos; Yisey Santo Santo; Mabel Gabriela Méndez y Luis Alfredo Rosario, además, Rafael Pimentel y Leónidas Díaz Aristy, en calidad de presidente y secretario general del Comité Municipal del PRM en Baní, junto a la estructura nacional del Partido Revolucionario Moderno (PRM), representada por su presidente, José Ignacio Paliza y su secretaria general, Carolina Mejía.

Con este recurso los demandantes buscan impugnar decisiones adoptadas por la dirigencia local y municipal del PRM en el distrito El Carretón, asunto que ahora queda a la espera de fallo por parte del TSE.

