Abinader juramenta a nuevos jueces del Tribunal Superior Electoral

Los nuevos jueces y sus respectivos suplentes mientras son juramentados por el presidente Luis Abinader en el Salón de Embajadores del Palacio Nacional. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente de la República, Luis Abinader, juramentó la tarde de este jueves a los jueces titulares y sus respectivos suplentes seleccionados por el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) para el Tribunal Superior Electoral (TSE) por un período de cuatro años.

Los jueces titulares del TSE son: Ygnacio Pascual Camacho Hidalgo, escogido a unanimidad para seguir como presidente de la alta corte; Pedro Pablo Yermenos Forastieri, Fernando Fernández Cruz, Rafaelina Peralta Arias y Lenis Rosángela García.

Respectivamente, los suplentes son: Lourdes Teresa Salazar, Juan Cuevas, Juan Manuel Martín Garrido, Freddy Ángel Castro y Víctor Rafael Menieur.

Tras la juramentación, los magistrados procedieron al saludo protocolar que establece este tipo de acto solemne.

Los jueces y sus suplentes fueron elegidos por el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), tras agotar la etapa de evaluación de los 41 postulantes preseleccionados para integrar el Tribunal Superior Electoral, en virtud de las funciones que le confieren los artículos 179 y 215 de la Constitución y el artículo 3 de la ley número 138-11, que rige el Consejo.

Se espera que los jueces sean posicionados en el TSE en el día de mañana viernes por los miembros del CNM.

En la juramentación participaron, el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta; los presidentes de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina; del Tribunal Constitucional, Napoleón Estévez Lavandier; del Senado, Ricardo de los Santos, así como la jueza de la Suprema Corte de Justicia, magistrada Nancy Salcedo Fernández, el senador Omar Fernández y el diputado Tobías Crespo.

La actividad se llevó a cabo en el Salón de Embajadores del Palacio Nacional.

Próximas sesiones

El Consejo Nacional de la Magistratura anunciará en los próximos días la fecha en que continuará sesionando para escoger a los jueces de la Suprema Corte de Justicia (SCJ).