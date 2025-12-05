Consejo Nacional de la Magistratura posesiona jueces del Tribunal Superior Electoral

Ricardo de los Santos y Nancy Salcedo posesionaron a los jueves del TSE ( FUENTE EXTERNA )

Los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), Ricardo de los Santos y Nancy Salcedo, posesionaron este viernes a los jueces titulares y suplentes del Tribunal Superior Electoral (TSE).

El también presidente del Senado destacó el trabajo realizado por el Tribunal Superior Electoral, mientras que la magistrada Salcedo resaltó que la República Dominicana goza de estabilidad democrática y que, en ese contexto, el referido tribunal ha desempeñado un papel fundamental.

Los jueces titulares posesionados son: Ygnacio Pascual Camacho Hidalgo, quien continuará como presidente del TSE; Pedro Pablo Yermenos Forastieri, Fernando Fernández Cruz, Rafaelina Peralta Arias y Lenis Rosángela García.

También fueron posesionados los jueces suplentes: Lourdes Teresa Salazar, Juan Cuevas, Juan Manuel Martín Garrido, Freddy Ángel Castro y Víctor Rafael Menieur.

"Una democracia sólida"

Durante el acto, el presidente de la Alta Corte, el magistrado Ygnacio Pascual Camacho Hidalgo, ratificado para un nuevo mandato de cuatro años, destacó que la República Dominicana goza de una democracia sólida, especialmente en comparación con otros países de la región que atraviesan momentos de gran convulsión.

Expresó que las decisiones adoptadas por el pleno anterior contribuyeron significativamente al fortalecimiento del Estado de derecho y del sistema de partidos políticos.

Informó, como dato estadístico, que durante los últimos cuatro años el Tribunal dictó más de 22,000 sentencias correspondientes a los distintos conflictos electorales surgidos en ese período. El acto fue realizado en la sala de audiencias del Tribunal.

Previo a la posesión, fueron juramentados anoche por el CNM, presidido por el presidente Luis Abinader, en el Palacio Nacional.

Los jueces titulares y suplentes escogidos para integrar el Tribunal Superior Electoral fueron seleccionados para el período 2025-2029.

En la juramentación también estuvo presente el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta.

En total, fueron seleccionados cinco jueces titulares y sus respectivos suplentes, para un total de diez.

Estos fueron elegidos por el Consejo Nacional de la Magistratura tras agotar la etapa de evaluación de los 41 postulantes preseleccionados para integrar el Tribunal Superior Electoral, en virtud de las funciones que le confieren los artículos 179 y 215 de la Constitución y el artículo 3 de la Ley núm. 138-11, que rige el Consejo.