El presidente del TSE se recupera tras cirugía por hidrocefalia

Ygnacio Pascual Camacho Hidalgo fue sometido a una cirugía de extracción de líquido y colocación de válvula por hidrocefalia. ( CEDIDA POR EL TSE )

El presidente del Tribunal Superior Electoral (TSE), Ygnacio Pascual Camacho Hidalgo, se recupera satisfactoriamente después de la operación a la que fue sometido el lunes, informó la Dirección de Comunicaciones y Relaciones Públicas del tribunal.

"Está en plena recuperación. Todo salió bien de la operación", comunicó este martes la dirección, encabezada por Pedro Antonio Castro.

Camacho Hidalgo fue ingresado pasadas las 8:00 de la mañana del lunes en la Clínica Abreu para ser intervenido por hidrocefalia, según informó el TSE el día de la operación.

El procedimiento consistió en extraer líquido y colocar una válvula, conforme al diagnóstico médico. La institución precisó que se trataba de una cirugía electiva, no de emergencia.

El equipo que atendió al magistrado estuvo encabezado por el neurocirujano José Joaquín Puello y el anestesiólogo Carlos Guzmán.

Suplente lo sustituirá

Durante la recuperación de Camacho Hidalgo, las funciones de la presidencia del TSE estarán a cargo de su suplente, la jueza Lourdes Teresa Salazar. Ella presidió la audiencia de ayer, en la que el tribunal conoció un caso del Partido Humanista Dominicano (PHD).

El expediente, identificado con el número TSE-01-0035-2026, correspondía a una demanda del PHD, Ramón Emilio Goris Taveras y la comisión de su VII Convención Nacional Ordinaria para revisar y levantar la medida cautelar que mantiene suspendida la asamblea.

El TSE rechazó la demanda por unanimidad, al considerar que no cumplía ninguno de los supuestos del artículo 161 del Reglamento de Procedimientos Contenciosos Electorales.

También rechazó los medios de inadmisión planteados por la parte demandada sobre el depósito de la instancia, el plazo y el cumplimiento de ese artículo.