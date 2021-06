$!Abinader: “No importa si los jóvenes son wawawa o popis, tendrán las mismas oportunidades”

En el acto de lanzamiento de la Estrategia de Seguridad Ciudadana “Mi País Seguro” realizado en Cristo Rey, el presidente Luis Abinader manifestó que los jóvenes del país tendrán las mismas oportunidades sin importar su nivel social.

“El Cristo Rey de hoy va a ser muy diferente al Cristo Rey de mañana que va a ser mucho mejor y donde los jóvenes de la República Dominicana, no importa si son wawawa o si son popis o del nivel que sean, van a tener las mismas oportunidades que todos”, expresó el mandatario haciendo uso de términos utilizados por la juventud.

Abinader indicó que se hará de Cristo Rey un ejemplo a replicar en cada barrio de República Dominicana.

“Vamos a empezar hoy ese plan de seguridad que también vamos a vencer la inseguridad, que no tengan dudas de eso, porque todos los días no importa las dificultades que se encuentren, no importa los retos que encontremos los vamos a solucionar y vamos a seguir hacia adelante para tener un país con salud y un país con seguridad”, sostuvo.

En los últimos años se ha vuelto común en el vocabulario popular en los jóvenes utilizar los términos “popi” o “wawawa” para referirse, con la primera palabra a aquellos de clase social acomodada y a otros que tienen un estatus social ascendente, mientras que los "wawawa" son los que pertenecen a las clases empobrecidas.

Centros de acopio

Como parte del plan de seguridad ciudadana, el Gobierno informó hoy que instaló tres centros de acopio de armas de fuego en Cristo Rey como forma de contribuir a la recolección y entrega voluntaria de armas ilegales.

Los centros funcionarán a partir de este sábado y están ubicados en la Fundación Trópico de la avenida José Ortega y Gasset, el Club Los Cachorros de la Nicolás de Ovando y el Ministerio Cristiano Vidas Transformadas, de la calle Higüey.