$!Brian Cashman a Gary Sánchez: “Juega bien o pierde tu trabajo”

Eso no le cayó bien al dominicano, quien en una entrevista con la periodista de ESPN Marly Rivera, se quejó en el invierno de que Boone ni siquiera tuvo la cortesía de informarle la decisión que estaba tomando.

Si no que por primera vez desde que debutó en las mayores, Sánchez parecía estar totalmente perdido.

Los problemas para el máscara de los Mulos del Bronx no solo estuvieron relacionados con sus problemas defensivos.

“Tuviste un año horrible en ambos lados del terreno, perdiste tu trabajo en el momento más importante de la temporada, que es octubre. No estoy seguro si se necesita una explicación... tu juego habla por sí solo, o juegas lo suficientemente bien para seguir jugando o simplemente pierdes tu trabajo”.

Pero el gerente general de los Yanquis, Brian Cashman no está de acuerdo con lo expresado por Sánchez a quien le envió un mensaje contundente: juega bien o pierde tu trabajo.

Cashman no quiso entrar en detalles de si Sánchez fue informado o no de la decisión de dejarlo en la banca.

“Si se lo dijeron directamente –no digo que lo hicieron o que no lo hicieron- realmente no me importa”, dijo Cashman.

Sánchez evitó arbitraje para su contrato de la temporada del 2021 y ganará US$6.35 millones en la que será su quinta temporada en las mayores.

Sánchez tuvo su mejor temporada en la Gran Carpa en el 2019, cuando disparó 34 cuadrangulares y remolcó 77 carreras en 106 partidos en los que acumuló un WAR de 3.1.