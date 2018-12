Ciudadanos deploran Gobierno entregue cajas navideñas; lo califican de denigrante

“Las personas que han podido ver, que son muchos, la entrega de las cajas, las cajas miserables que le están devolviendo a las personas en esta Navidad con un ponchecito, un vinito, un romito barato, un arrocito, un salchichón... apena, el contenido apena y la entrega azota, golpea. ¿Qué muestra tan deprimente, qué espectáculo tan triste y tan poco humano, que episodio tan lacerante, qué pérdida de la dignidad, arrastrada en el suelo por una miserable caja, por qué no buscan otro mecanismo? Hacérsela llegar a las casas, hacer un censo, convocar a las personas a un determinado lugar, uno por uno, dos por dos, 10 a 10, repartirlas de otra manera”, dijo Nieve.

También se ha hablado que se produjo un saqueo a uno de los camiones, lo cual no se ha confirmado.

Elizabeth Mena (@21ElizabethMena) dijo: “El gobernante propone y el pueblo dispone... Esa degradación del ser humano no es más que el resultado de la falta de educación pues quien es ilustrado como sus derecho y los exige... Es lamentable pero al dominicano como que le gusta como lo gobiernan!”.

Diego Mena (@diegomena) pidió en su cuenta @diegomena que las autoridades dejen de hacer la entrega y les sugirió crear mecanismos que combatan la pobreza de manera real. “Eliminar esa práctica populista y denigrante. Es un mecanismo de mantener a la gente dependiente del gobierno, dependiente de dádivas que no le resuelven siquiera un problema inmediato. Es crear condiciones de trabajo y puestos de trabajo que permitan sacarlos de esa dependencia”.

Otros comentarios

“Es una burla”

“La vacía cuesta más que los productos y eso que hay otros que saquean las cajitas”, “La demostración del fracaso de los 20 años en el poder @DaniloMedina ha fracasado es un incapaz total”

No pondré una sólo fotografía o vídeo de el espectáculo tétrico y ríspido a la vez de la entrega de cajas navideñas por parte del gobierno. Me basta con lo que he visto: es una sensación extraña de pena, rabia, impotencia, repugnancia, desconsuelo y abatimiento

Reparto de cajas del Plan Social en Dajabón.Una práctica denigrante en toda la extensión de la palabra, en donde se vulnera, en grado superlativo, la dignidad del ser humano.