$!Scarlett Johansson: “Creo que Natasha tiene una culpa que la atormenta”

Más de un año después de que (originalmente) debiera haberse estrenado, “Black Widow” por fin llega este jueves a las salas de cine con Scarlett Johansson interpretando una vez más a la ex espía que se convirtió en superhéroe. Esta producción no solo es el primer filme del Universo cinematográfico de Marvel que se estrena en casi dos años, también sirve para mostrar lo que ocurrió en la vida de Natasha Romanoff, alias Black Widow, después de “Captain America: Civil War” y antes de “Avengers: Infinity War”. En esta película Johansson no solo tiene la oportunidad de volver a dar vida a la superheorína que ha interpretado por más de una década, sino que también por fin explorará su misterioso pasado.



—¿Fue importante explorar la historia de Budapest?

Cuando comenzamos a hablar sobre las locaciones –cuando todavía todo era posible– todos estuvimos de acuerdo en que teníamos que averiguar qué había pasado en Budapest. Fue gracioso cómo comenzó todo. Joss Whedon nos escribió ese momento tan enigmático entre Hawkeye y Black Widow, que daba a entender una historia desconocida entre Clint y Natasha, para que la gente se pusiera a teorizar. Creo que Natasha está perturbada. Tiene una fuerte sensación de fatalidad. Hay asuntos pendientes y una culpa que la atormenta, y todo parece tener su origen en lo que pasó en Budapest. La película no es sobre lo que pasó en Budapest, pero eso ayuda a entender el peso que carga Natasha y qué es lo que la agobia. Nos dio un muy buen punto de partida para mucho de lo que sucede en la película. Budapest es una ciudad muy hermosa y nos pareció un lugar icónico para que pasaran todas esas cosas extrañas. Es visualmente muy atractiva y le da un condimento que el Universo Cinematográfico de Marvel nunca había explorado, esa onda de Europa oriental que es tan interesante.

—¿Qué le pareció la química “familiar”, teniendo en cuenta su situación tan peculiar?

Filmamos la escena de la cena familiar al comienzo. Hablamos mucho sobre esa escena porque era vital que el público entendiera que esas cuatro personas tienen una historia realmente complicada, como cualquier familia.

—¿Cómo crees que Natasha percibe a Taskmaster?

Cuando vemos a Natasha por primera vez en esta película, ella se siente vulnerable. Por primera vez en su vida, no tiene un objetivo. Natasha tiene que tratar de escapar de este formidable enemigo sin rostro, pero no esta tan fácil con él, especialmente cuando comienza a experimentar su estilo de lucha. Estamos acostumbrados a que Natasha siempre encuentre la manera.

—¿Qué tal es la acción en esta película?

Probablemente mi opinión sea parcial, pero creo que la película tiene algunas de las mejores peleas que hemos tenido en el MCU. Provienen del lugar en el que se encuentra el personaje. Una parte importante de cómo está contada la historia es entender dónde se encuentra Natasha mentalmente en cada pelea. Ella no tiene superpoderes, de modo que todo proviene de ella. Tuve todo este tiempo para preparar este vocabulario físico y finalmente pude usarlo todo en esta película. Fue muy emocionante y me encantó como salió todo.

—¿Cómo te preparaste para los aspectos físicos del papel?

Hice diferentes tipos de entrenamiento para estas películas, pero no me había dado cuenta de que íbamos a rodar las escenas de paracaidismo, lo que nos permitía captar con mayor precisión el movimiento, los movimientos de cámara y la interpretación de la emoción. De modo que fue muy útil saber cómo se sentía hacer paracaidismo porque tuve que usar todo eso. Y fue mucho más difícil de lo que me había imaginado. Fue un desafío. En cuanto al entrenamiento general, por suerte me sentía más fuerte que nunca y sentía que mi cuerpo tenía una especie de memoria física y muscular. Creo que durante los diez años que vengo interpretando este personaje, estuve trabajando para llegar a este momento. Ahora soy más grande, y los dolores son un poco más fuertes y me duran más, pero siento que estoy en un momento de mi vida de mucha mayor capacidad de lo que estaba en 2009.