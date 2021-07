$!Dirección ejecutiva del PRM casi en pleno en el Estado

La dirección ejecutiva del oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM) está casi en pleno ejerciendo funciones en el Estado, con 41 de sus 48 miembros activos, en puestos claves en el Poder Ejecutivo, en el Congreso Nacional y en la municipalidad.

El organismo del PRM está integrado por 50 miembros. De ellos, tres han fallecido: Ivellisse Prats de Pérez, Hugo Tolentino Dipp y Tirso Mejía Ricart.

De los 48 activos solo están sin funciones el expresidente Hipólito Mejía; el expresidente del PRM, Andrés Bautista; el exmiembro de la Junta Central Electoral (JCE), Eddy Olivares; el exdiputado Alberto Atallah y los viejos robles Vicente Sánchez Baret (su esposa Yadira Henríquez es directora del Plan de Asistencia Social de la Presidencia), y Ramón Alburquerque.

La designación en puestos claves de miembros de la dirección de los partidos se trata de una vieja práctica que ha predominado en el sistema político dominicano y que conforme a politólogos debe manejarse con cautela.

Al respecto, Rosario Espinal consideró que lo ideal sería que en un partido en el Gobierno, algunas autoridades se queden enfocadas en la dirección partidaria.

“Que los partidos gobernantes no olviden sus promesas de campaña, que mantengan activas sus estructuras partidarias y que no se vaya toda la alta dirección al Gobierno para que puedan dirigir el partido desde dentro, no solo desde el Gobierno”, planteó.

Sostuvo que ese no es el factor principal para que un partido gane o pierda unas elecciones; aunque puede influir, siempre y cuando el gobierno se distancia mucho de las posiciones e identidades partidarias que le llevaron a un triunfo electoral.

Su par Jesús Bueno destacó que en América Latina las actividades políticas se desarrollan básicamente los fines de semana, razón por la que en términos generales no chocan con las labores administrativas.

Explicó que esa ha sido una práctica tradicional de los partidos Reformista Social Cristiano (PRSC), Revolucionario Dominicano (PRD), de la Liberación Dominicana (PLD) y que no cree sea diferente con el PRM. “Por tanto, particularmente, no pienso que esa situación le afecte para las elecciones del 2024, por demás, casi siempre los dirigentes provinciales tienen botellas, lo cual les facilita tiempo para desarrollar sus laborantismo partidista”, puntualizó.

Desde la óptica del también politólogo Daniel Pou, el hecho de que las direcciones de los partidos ocupen puestos en el Estado, es un vicio resultado del escaso desarrollo político de la República Dominicana.

Aseguró que el PLD igualmente trasladó su burocracia a los puestos de mayor jerarquía, dejando al partido acéfalo. “Con el tiempo esos dirigentes políticos se convierten en burócratas del Estado, produciendo por lo general una serie de prácticas deformantes, porque no siempre son los que están mejor preparados o sencillamente asumen la posición de que están gobernando para un partido y no para un país”, especificó Jesús Bueno.