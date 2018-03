El asesinato de Gregorio García Castro, ataque brutal contra libertad de prensa

Un periodista perspicaz

Consternación de Balaguer

El ya finado presidente Joaquín Balaguer recordó la tribulación que le causó el crimen en su controversial libro “Memorias de un cortesano en la era de Trujillo”.

“El suceso me consternó no sólo por el revés que representaba para el buen nombre del gobierno que presidía, sino también por el afecto que desde hacía largos años me ligaba a la víctima de aquel crimen. Gregorio García Castro fue uno de los fundadores del Partido Acción Social, el movimiento político de cuyo seno surgió más tarde el Partido que sustentó mi candidatura presidencial en 1966. En 1962, durante mi exilio en la ciudad de New York, nos reunimos muchas veces para trazar los planes de mi vuelta al territorio dominicano y para discutir la campaña que nos proponíamos llevar a cabo para la conquista del poder, escribió.

El político aseguró que una de las grandes frustraciones que se llevaría a la tumba sería “la de morir sin haber podido conocer a ciencia cierta el nombre del funcionario, militar o civil, que impartió la orden para que tres desalmados le arrebataran inicuamente la vida”. Según Balaguer, en el caso de García Castro obró “una conspiración de silencio”.