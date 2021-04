$!Hijo de Jack Veneno: “Vuela alto campeón”

El hijo de Rafael Sánchez (Jack Veneno), Jack Michael Sánchez, dijo este martes que no hay mayor satisfacción que poder despedir a su padre con un sentimiento del deber cumplido.

“Papi no me quedo con nada pendiente entre tú y yo, sí me queda la satisfacción de haberte cuidado y acompañado durante esta ardua batalla, que para los terrenales acaba aquí, pero para los que hemos creído, la verdad es que sabemos que retornas a casa a descansar. Campeón te despido con un hasta luego y con la bendición de que un hombre como tú, tan amado y querido Dios lo eligiera para ser mi padre. Te amo papá y vuela alto campeón”, expresó Sánchez.

Jack Veneno, junto a José Manuel Guzmán ( “Relámpago Hernández”), cautivó al público dominicano en las carteleras que celebraban en el parque Eugenio María de Hostos, como el héroe de los dominicanos ante la cuadra ruda de oponente Relámpago.