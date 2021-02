Inspector de la PGR y fiscal de Santiago discuten por el allanamiento a la oficina de Abel Martínez

Fue filtrado un audio de una conversación vía telefónica entre Francisco Núñez, fiscal de Santiago, y Juan Medina, inspector general de la Procuraduría General de la República (PGR).

En el audio, el inspector general de la PGR le informa al fiscal de Santiago que esa entidad está realizando una investigación sobre el allanamiento realizado a la oficina política del alcalde Abel Martínez el pasado 15 de enero.

En la conversación Medina le solicita al fiscal que le envíe las informaciones levantadas durante el allanamiento y lo cita para acudir a la Inspectoría.

Tras esto, Francisco Núñez dijo que no había hecho nada ilegal y luego se comprometió a enviarle las informaciones levantadas y los nombres de los demás fiscales actuantes en el allanamiento.

A continuación, la conversación:

Juan Medina: Buenas noches. Magistrado, ¿cómo está usted?

Francisco Núñez: Saludos, buenas noches.

Juan Medina: ¿Cómo está la salud y la familia?

Francisco Núñez: Todo bien gracias a Dios.

Juan Medina: Le habla Juan Medina, inspector general del Ministerio Público.

Francisco Núñez: Sí, dígamelo.

Juan Medina: Yo quiero que usted me haga un resumen sobre cuál es la situación con el allanamiento que se hizo en la oficina política de Abel Martínez y si ustedes ya tienen algún informe que haya redactado que me lo envíe si no por correo esta noche por WhatsApp.

Francisco Núñez: Pero ya yo le mandé eso en una nota de prensa a la PGR. Dígame el fin. ¿El fin de eso cuál es?

Juan Medina: Hay una investigación, magistrado, con respecto al allanamiento que se hizo en ese lugar.

Francisco Núñez: No, ¿pero una investigación por qué?, Dígamelo.

Juan Medina: De parte de Inspectoría, magistrado.

Francisco Núñez: Pero ¿por qué? Dígame, vaya al grano y sea claro.

Juan Medina: No, magistrado, excúseme, yo le estoy pidiendo que si usted tiene alguna información, levantamiento, las actas que usted haya realizado o que sus fiscales hayan realizado, usted me lo envía. Ya para el lunes, yo le voy a estar citando a usted para que usted comparezca a Inspectoría para hablar sobre el particular, igual que los demás fiscales que estuvieron en el allanamiento.

Francisco Núñez: Los que hicieron el allanamiento. ¿Y los fiscales no somos independientes, dice la justicia independiente?

Juan Medina: Discúlpeme, magistrado, mire, discúlpeme, no es un debate que usted va a tener conmigo, porque yo no lo voy a tener.

Francisco Núñez: Ni yo tampoco.

Juan Medina: Excúseme, magistrado, yo estoy haciendo una investigación, usted entiende que procede enviarme la información, me la envía; eso es lo que procede, magistrado.

Francisco Núñez: De acuerdo.

Juan Medina: Y cuando usted vaya a Inspectoría, puede llevar un informe como usted entienda, o puede ir con su abogado, pero no me haga un debate de si ustedes pueden o no pueden hacer allanamiento.

Francisco Núñez: No, porque yo no tengo que ir con abogado. Yo no he hecho nada ilegal. Todo está bajo la ley,

Juan Medina: Pues entonces, magistrado, esta noche envíeme los levantamientos que usted haya hecho.

Francisco Núñez: ¿Y los fiscales que actuamos vamos también todos?

Juan Medina: Claro que sí magistrado.

Francisco Núñez: Los fiscales que actuaron y los del DITI también; los que levantan la inteligencia.

Juan Medina: Ya eso es una responsabilidad de Inspectoría y decide cómo es que investiga, magistrado, y a quién va a citar y en qué momento lo hace.

Francisco Núñez: No porque es que nosotros estábamos apoyando al DITI era, por eso le digo.

Juan Medina: Pero nosotros decidimos en qué orden vamos a citar a las personas.

Francisco Núñez: Pues está muy bien.

Juan Medina: ¿Quiénes fueron los fiscales que actuaron?

Francisco Núñez: Le voy a mandar el acta, los que la llenaron. Sí, se la voy a mandar ahora mismo.

Juan Medina: Sí, pero ¿quiénes fueron que actuaron?

Francisco Núñez: Estaban los de la DNCD, todos.

Juan Medina: ¿Todos los de la DNCD?

Francisco Núñez: Sí, sí.

Juan Medina: ¿Quiénes son los que están en la DNCD, porque yo no los conozco?

Francisco Núñez: Fernando Martínez, David Barrera, están en el acta... es que así de memoria yo soy malo para los nombres... Claudio Rosario y Fidel Comprés.

Juan Medina: Gracias, magistrado.

Juan Medina: Nos vemos a las 10:00 el lunes en Inspectoría entonces.

Francisco Núñez: Dios mediante, ¿Ellos van también? ¿Le digo a ellos?

Juan Medina: Yo los voy a llamar. Yo los convoco. Gracias, magistrado.