La dominicana que se destaca como circense en España

SANTO DOMINGO. Natasha Marcano es una joven dominicana que, como muchas otras, un día salió del país con sus sueños en una maleta. El objetivo era concluir una maestría en España, gracias a una beca que le fue otorgada por el Ministerio de Educación Superior Ciencia y Tecnología (Mescyt) debido a sus méritos académicos. Sin embargo, más allá de los logros estudiantiles que pudiera conseguir, sus anhelos estaban en desarrollarse en ese país como bailarina y acróbata, dos de sus pasiones desde niña. Marcano narra a Diario Libre que todo conspiró para que hiciese ese sueño realidad. Sin importar sus orígenes y lo competitivo que es el mercado español, la joven demostró que con su talento iba a ganarse su espacio, y lo logró. En la actualidad, “la dominicana”, como la llaman sus compañeros de circo, es la única criolla y una de las pocas latinas que se presentan por toda España y otros países de Europa como parte de varias compañías, entre ellas, la del Circo Gran Fele y Circo de los Horrores, su casa actual.

“Tenía cinco años sin ver a mis familiares por dedicarme a entrenar”, dijo Marcano.

“Llegué a España hace diez años a hacer un master en Artes Escénicas, y ahí la mezcla de conocimientos de las diferentes áreas, casi todos mis compañeros de estudios eran de música, teatro, cine y danza, pero había una chica que era artista de circo, y ella me vio y me dijo que tenía condiciones para hacer lo que ella hacía. A mí me gustaba mucho, son cosas que siempre me habían llamado a la atención, pero como aquí no teníamos esa área desarrollada, era casi imposible, entonces empecé a entrenar con ella”, narra la joven, quien es periodista de profesión. “Lo hacía -continúa- como un hobby, mientras alternaba mi formación como periodista y mi trabajo como bailarina, y poco a poco se fueron enlazando las cosas, iba haciendo castings y me escogían, gracias a mi perfil latino”. Sobre su experiencia circense comentó: “Estuve en una compañía de circo contemporáneo en la que trabajé durante cinco años, el circo Gran Fele, donde me desarrollé y aprendí muchas disciplinas diferentes y donde tuve oportunidad de investigar bastante”.

La joven trabaja en las alturas (Instagram/tashamarcano87)

Es un show con muchos riesgos. (Instagram/tashamarcano87)

Su compañía actual es la del Circo de los Horrores, donde además de su “performance” como acróbata debe actuar, pues es temático y encarnan figuras tenebrosas para el público. “Es la empresa más grande de España, ya tengo más de un año en ella. Es un trabajo que conlleva mucho esfuerzo, muchas horas de entrenamientos, pero el resultado se ve solo”, enfatiza la artista. “Estoy orgullosa de decir que no he entrado a ningún sitio en España por conexión ni por pedirle nada a nadie; me ha ayudado ser un poco diferente de los españoles, pero creo que es una cosa de suerte y trabajo. Además venir de la danza y el teatro me ayudó”, reiteró.

Natasha durante su vista a Diario Libre. (Foto Luis Gómez)

De comunicadora a circense

En el país trabajaba como periodista, algo que dejó para desarrollarse como acróbata en el circo. Sobre cómo se dio ese cambio tan extremo, la joven detalló que no fue una decisión a la ligera. De hecho, argumenta que “cuando me dieron a escoger en qué área quería realizar mi máster, me dieron la opción de hacerlo en periodismo, pero yo siempre he bailado, lo que pasa es que en la República Dominicana es muy difícil dedicarse solo al arte, por lo que me decidí por Artes Escénicas, entonces me dediqué a bailar y entrenar y las cosas se fueron dando, porque todo tiene su momento en la vida”, enfatizó.

Sacrificios por su sueño

Detalló que lo más complicado es estar alejada de su familia. Vino al país, gracias a que se encontraba de gira por México. Tenía cinco años sin pisar suelo quisqueyano. “Eso es lo más complicado, tenía cinco años sin ver a mis familiares por dedicarme a entrenar; es lo más difícil, siempre estás viajando, muchas veces no puedes disponer de tu tiempo, las temporadas festivas es donde más se trabaja en esa carrera”, argumentó la artista, quien por su trabajo ha viajado por casi todo el mundo.

Natasha Marcano (Instagram/tashamarcano87)

Los riesgos

Sobre los riesgos de lesiones la joven aseveró: “Yo no me he lesionado nunca hasta ahora, porque soy muy cuidadosa, trabajo con seguridad extrema, sobre todo cuando estoy en un espectáculo nuevo, me fijo en que el montaje esté perfecto y cuando saco algo a escena, lo tengo muy controlado, por eso el riesgo es mínimo”, dijo. “Sí he visto compañeros lesionados de forma grave, romperse el cuello, huesos y personas que han perdido la vida, que aunque no sean cercanas, te impacta y te crean conciencia de que debes cuidarte al máximo, porque estás arriesgando tu vida por entretener a otros y eso muchas veces no se valora como debería de valorarse. Pero nunca te debes subir ante el público pensando en que se va a romper algo, sino en que lo disfrutes y dar lo mejor de ti para que el público lo sienta”, enfatizó la joven, quien dedica dos horas diarias a la gimnasia.

Exhortación a los jóvenes

A los amantes del circo, interesados en hacer una carrera en esta área, la artista les aconseja: “Les exhorto que trabajen con mucha seguridad, es lo principal, porque sin ella es imposible trabajar. Son cosas que tienen un riego de altura, de lesiones físicas, y luego, que cuiden su cuerpo al máximo a nivel de salud, dejando los excesos, comer y dormir bien”, detalló la artista, quien habla inglés, francés y portugués.

La acróbata durante uno de sus shows. (Instagram/tashamarcano87)