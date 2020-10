$!LeBron James sobre la comparación con Michael Jordan: “Olvídenlo”

LeBron James no quiere que el eterno debate en torno a Michael Jordan le robe el momento y ha esquivado las preguntas.

“Ustedes saben lo mucho que amo a Michael Jordan, yo uso el número 23 por él, cuando tuve mi primer par de Air Jordan estaba... Ustedes no pueden decirme nada. No hay nada que debatir, olvídenlo”, contestó James ante la consulta de la periodista Rachel Nichols en un especial para el programa The Jump, de la cadena ESPN.

James aprovechó para remarcar que él no se encarga de cuestionar o debatir, sino que es la prensa la que lo pone a él y a Jordan en un frente a frente por el trono del mejor de todos los tiempos. “Habrá debates, y así debería ser, pero nosotros lo llamamos conversaciones de barbería... espero hacer lo suficiente para que, pase lo que pase, la gente me respete”, dijo el hombre que terminó las finales de la NBA con un promedio de 29.8 puntos, 11.8 rebotes, 8.5 asistencias y poco más de 1 robo por juego en 39 minutos en cancha.

“En mi opinión, tengo una manera de jugar, liderar, retar a mis compañeros y retarme a mí mismo. Lo más importante, al final de mi carrera, es poder haber enorgullecido a muchas personas por mi manera de encarar el juego”, analizó LeBron sobre su liderazgo en un equipo que además contó con enorme aporte de otra superestrella de la liga como Anthony Davis.

“Al final, siempre habrá gente que me falta al respeto, incluso en este punto de mi trayectoria, y continuarán haciéndolo mientras juegue. Eso me motiva, así que gracias, pero al final lo que me importa es que mis compañeros estén orgullosos”, dijo James.

En plena conversación entre LeBron y la otra figura de los Lakers, la periodista aprovechó que EDavis es oriundo de la ciudad de Chicago para consultarle quién es para él el jugador más destacado de la historia de la NBA. “Él es distinto”, contestó el número 3 de LA. Y agregó: “Es un debate difícil, hay que hablar de hechos y él ha construido su caso con este título”.

A sus 35 años, la versión de LeBron James parece ser mejor según pasan las temporadas. Ya dominador de casi todas las estadísticas de los playoffs, la carrera de James buscará un nuevo desafío la próxima campaña. Y uno de esos objetivos será, con seguridad, buscar un nuevo título para quedar a un paso de los seis que ganó Jordan con la camiseta de los Bulls.