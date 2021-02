Pedro Martínez le dio trucos a Luis Castillo para mejorar

“En la temporada muerte me junté con Pedro Martínez y me dio buenos consejos, que siga trabajando duro y me puso de ejemplo de que lo que él hizo yo también lo puedo hacer”, dijo Castillo vía Zoom de los Rojos de Cincinnati.

Castillo viene de tener marca de 4-6 y 3.21 de efectividad, con 89 ponches en la temporada recortada por la pandemia.

Durante el invierno, fue el centro de múltiples rumores de cambio, y el más relevante de todos fue el que decía que iría a parar a los Yanquis de Nueva York.

Pero Castillo hizo caso omiso a los rumores y solo se concentró en mantenerse trabajando en su preparación.

“Al principio cuando comenzaron los rumores, me sentí, no sé, me dije a mi mismo que sea lo que Dios quiera y ellos que negocien, no sé dónde iba a parar. Hablé con mi abogado y me dijo que eran rumores falsos y así fue... esto es una organización, como un negocio, tanto uno está aquí un día, pero puede estar en otro lado al otro”, señaló.