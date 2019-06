Presidente del Licey advierte: “Creo que Juan Francisco ha perdido el interés por el béisbol”

Domingo Pichardo cuida sus palabras al micrófono, pero eso no quiere decir que siempre se muerda la lengua.

El nuevo presidente de los Tigres del Licey adelantó que el equipo seguirá el proceso de renovación y mandó un claro mensaje a Juan Francisco, quien ha confrontado problemas en la primera parte de las últimas dos temporadas, por su forma física.

“Yo creo que a Juan Francisco le queda mucho béisbol, depende de Juan Francisco, lo que él quiera hacer, hasta dónde él quiere llegar. Eso, lamentablemente ni tú ni yo podemos impulsarlo, él tiene que ser una decisión de él, simplemente esperar, yo espero que oiga y se ponga las pilas”, dijo Pichardo tras ser juramentado para el periodo 2019-2021.

El directivo que tendrá las riendas de la organización entre 2019 y 2021 no tuvo pelos en la lengua para advertir al líder en jonrones de la pelota local que en el proceso de renovación no hay vacas sagradas.

“¿Qué yo veo en Juan Francisco? Él ha pedido el interés por el béisbol, es la impresión que me da. Él ha tenido ofertas para jugar béisbol en otros lugares y no la ha aceptado o simplemente ha puesto excusas de que no son válidas para un jugador de su nivel y su categoría se quede aquí en el país haciendo nada. Juan, querido amigo, tú me vas a oír, ‘ponte en esto Juan, ponte en esto que ya no es como antes, hay muy buenos jugadores, más jóvenes que tú que están en el béisbol, gánate tú puesto, ponte en forma, bájame de peso, ya tú sabes lo que tienes que hacer, venir aquí a dar palos, que es lo que tú sabes hacer’. ¿Oíste Juan? Hablamos tú y yo después”, dijo Pichardo.