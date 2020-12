$!El abuso sexual infantil reclama un lugar en el debate social

El Sol no puede ser tapado con un dedo. Los discursos que en la sociedad dominicana pasan sin tocarla por encima de la violencia, o la circunscriben a un solo tipo y al sospechoso habitual (el delincuente común de casta barrial), no resisten ser contrastados con las estadísticas que, en cualquier caso, serán siempre el síntoma de un grave problema estructural y sistémico.

Nota : Los datos sobre sustracción de menores de 2015 no están desagregados por provincia. Los correspondientes a Punta Cana en el año 2018 corresponden a febrero-diciembre; los de Barahona, a marzo-diciembre; Bahoruco, mayo-diciembre. En todos los años cubiertos por las estadísticas sobre incesto, no se incluye a las Matas de Farfán.

Como si lo revelado no fuera suficiente para elevar los decibelios de la alarma, el estudio incluye un dato que no puede ser desdeñado por los hacedores de políticas de protección de los niños, niñas y adolescentes: el 99% de los perpetradores del abuso sexual no reconoce su delito; por tanto, no se arrepiente ni toma conciencia del daño provocado.

La mirada de una especialista

Laura Pou Ottenwalder, es doctora en Medicina, especializada en Salud Mental Infanto-Juvenil y Adultos. En su consulta, ha conocido de cerca el drama de vida de niños y niñas marcadas a fuego y para siempre por el incesto y el abuso sexual.

Establecida en Santiago, quiso también ella obtener datos precisos sobre este delito silenciado para no hablar solo desde la experiencia clínica y el saber teórico. La única información que le ofrecieron, de todos modos significativa, es que del total de casos de abuso sexual denunciados en la Unidad de Violencia de Género en Santiago, el 6.6% corresponde a incesto.

A solicitud de Diario Libre, la doctora Pou Ottenwalder accedió a responder preguntas sobre el tema.

¿Por qué la sociedad no debate abiertamente, como en el caso de las mujeres, la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes, particularmente el incesto?

La sociedad no debate abiertamente el incesto por todo los tabúes que existen alrededor de este. Lo primero es que se necesitaría la aceptación de que alguien de la familia es capaz de abusar de un niño o niña. Luego, la situación de que a los niños usualmente no se les cree o se les desestima cuando cuentan una situación de abuso. Es algo que provoca mucha vergüenza y divide a las familias.

¿Es posible identificar secuelas diferentes del abuso en un niño o niña víctima de incesto y una mujer adulta violada?

Las secuelas en niños y niñas abusados son más profundas y permanentes que en una mujer abusada, puesto que el abuso viene de una persona de su confianza, muchas veces de una persona que se supone tiene la función de proteger. También con frecuencia los abusos son repetidos y se dan por años. Usualmente no son enfrentados, no son procesados legalmente, no habiendo una sanación para la víctima, y comúnmente abren nuevas heridas al ser negados o desestimados por las personas que deberían hacer algo al respecto. Muchos pacientes me dicen que la herida más grande ha sido que mamá o papá no les creyó cuando contaron sobre el abuso.

Los estudios, diagnósticos y políticas sobre el abuso sexual a menores son numerosos en el país. También el texto de las leyes tiende a ser riguroso, aunque no así su aplicación. ¿Cuál es la salida posible?

Puede haber muchas políticas y leyes que reglamenten el abuso a menores, pero la mayor traba es llegar a que la familia denuncie y proceda legalmente. Lamentablemente, en nuestro país existe una política de revictimización para los abusados, sin importar si son niños. El proceso es traumático para las víctimas y las familias, por lo que muchas veces esas personas desestiman llevarlo hasta el final.

La cultura machista y patriarcal nos desprotege con respecto a este tema, incluso llegando a sugerir que niñas en edad de adolescencia son las que provocan la situación. Es una pena pensar que una persona que es capaz de dañar a un niño o niña, repetirá su acción hasta que alguien decida llevar la situación a sus máximas consecuencias, y muchas veces esto nunca sucederá no dando a sus víctimas el cierre que tanto necesitan.