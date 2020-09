$!Wason Brazobán pide al Gobierno quitar el toque de queda

El cantautor Wason Brazobán ha dicho en reiteradas ocasiones que apoya la eliminación del toque de queda dispuesta por las autoridades para evitar el posible contagio de personas del Covid-19.

Este lunes y ante la ola de propuestas que se hicieron el pasado fin de semana en las plataformas digitales y especialmente en las redes de Instagram y Twitter, la que apoyó, el artista recibió una lluvia de críticas por su posición, pero también recibió el apoyo de otros.

El artista que era un defensor a capa y espada de los gobiernos de Danilo Medina, habló a través de un video colgado en su cuenta de Instagram y manifestó: “Algunas personas entienden que mi opinión del no al toque de queda es de carácter político. Todo el mundo sabe cuál era mi candidato en las pasadas elecciones, pero automáticamente se eligió a Luis Abinader, no me queda de otra que desearle un buen gobierno, porque es el presidente de todos los dominicanos. Si hace un buen gobierno, todos los dominicanos van a estar mejor”, dijo.

Al intentar justificar su posición a favor de la eliminación del toque de queda dijo no ver razón para ello. “Yo que no me encuentro justo es que porque un grupito esté haciendo desórdenes en los barrios, los empresarios nocturnos estén pagando eso. Siempre va a existir un grupito que hace desorden”, comentó el artista a través de su video.

Reconoció que jamás haría un llamado al desorden y a que no se usen las mascarillas. Instó al Gobierno a desestimar el toque de queda y a fájense con ese grupito que se aglomera a hacer desorden en detrimento de gente que está perdiendo sus empresas. “Tengo varios amigos que no aguantan más”, comentó.