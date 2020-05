$!Productos de belleza se van con prontitud de las góndolas

Los salones de belleza figuran entre los diversos negocios que se han visto afectados por la crisis económica asociada a la emergencia sanitaria que afecta al país por la COVID-19. El confinamiento social lleva a muchas mujeres a optar por comprar productos directamente para embellecerse en sus hogares sin exponerse al coronavirus.

En un recorrido realizado por Diario Libre en algunas de las pocas tiendas por departamentos del Distrito Nacional que están laborando, se pudo comprobar que productos como el Shampoo, el rinse, las “mascarillas”, los tratamientos, el tinte para el pelo, los esmaltes y el maquillaje tienen una alta demanda.

Cristian Báez, un gondolero del área de belleza y salud de la Sirena Market del Grupo Ramos, ubicado en la Lope de Vega, explica que después de la emergencia por la COVID-19 las mujeres están comprando más productos de belleza de lo habitual.

“Los productos que más se están vendiendo son los alisados, el shampoo y los maquillajes, como los salones están cerrados por la situación del COVID-19, las mujeres compran todos esos productos para aplicarlos en casa, supongo”.

Báez explica que en el caso de los artículos para hombres como afeitadoras, navajas y crema de rasurar no se están vendiendo mucho. “Yo mismo no me estoy afeitando mucho y los hombres que vienen a esta área lo hacen por algún encargo de alguna mujer”, enfatizó.

En la Sirena ubicada en la avenida Winston Churchill, Wanda Miniel, representante de la compañía Italian Beuty, la cual comercializa los tintes para el pelo Nouvelle, resalta que la venta del producto aumentó de manera exponencial.